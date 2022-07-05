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Путин обсудил с Мирзиёевым Каракалпакстан

Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент России Владимир Путин обсудил со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию в автономии Каракалпакстан, где идут протесты, сообщается на сайте Кремля.

В сообщении отмечается, что главы государств затронули в беседе «актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере», и выразили настрой на укрепление партнерства Москвы и Ташкента.

«С российской стороны выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане», — указали в Кремле.

На сайте президента Узбекистана отмечается, что Путин и Мирзиёев также уделили внимание «практической реализации договоренностей», которых главы государств достигли на очной встрече в Москве в ноябре прошлого года.

Ташкент указал на «активизацию двусторонних контактов», в том числе это выразилось в росте объема торговли двух стран с начала года на 35%.

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Каракалпакстанская автономная республика находится на севере Узбекистана и занимает почти половину территории страны. В начале июля там начались протесты из-за предложенных властями Узбекистана изменений в Конституции: согласно проекту, автономия лишалась бы суверенитета и права выйти из состава страны по результатам референдума. В результате беспорядков погибли 18 человек, 243 получили ранения, более 500 человек были задержаны.

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Власти в итоге отказались от планов лишить Каракалпакстан автономии, однако обсуждение остальных поправок продолжится. Изменение Конституции в том числе позволит Мирзиёеву обнулить свои президентские сроки: в прошлом году он был избран во второй раз, срок его полномочий истекает в 2026-м.

Теги
Владимир Путин Шавкат Мирзиёев Каракалпакстан беспорядки
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