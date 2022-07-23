Spiegel узнал о плане немецких радикалов возродить рейх

Радикалы, которые хотели похитить министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха весной этого года, планировали совершить государственный переворот и возродить рейх. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.

Один из пяти подозреваемых, 54-летний Свен Б. из города Фалькензее в земле Бранденбург, бывший солдат Северного Вьетнама рассказал прокурорам о плане с названием «Операция Клабаутерманн».

По его словам, сначала группа похитителей с автоматами Калашникова должна была обезвредить охрану министра здравоохранения и заставить ее выдать им политиков из правящей Социал-демократической партии Германии. В то же время они бы предъявили министру ордер на арест и на время поместили его в камеру.

После похищения Лаутербаха, мужчина планировал провести «учредительное собрание, чтобы восстановить дееспособность Германского рейха», сообщил изданию его адвокат Филипп Грассль. Он предполагал, что несколько сотен человек из списка его контактов в Telegram встретятся в секретном месте и изменят основной закон Германии на модернизированную форму имперской Конституции 1871 года, а также проведут выборы нового правительства.

Для подготовки народа к смене власти мужчина хотел представить немцам двойника президента Франка-Вальтера Штайнмайера или канцлера Олафа Шольца. По итогам учредительного заседания «нового парламента рейха», радикалы планировали отключить электроэнергию во всей стране, чтобы отрезать население от сообщений СМИ.

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Свен Б. предполагал, что некоторые полицейские и военные поддержат его планы, однако он хотел получить одобрение президента России Владимира Путина на создание «нового правительства Германии», сказал адвокат.

«Действительно ли российское правительство было проинформировано о планах моего клиента и его окружения...мой клиент не знал об этом во время своего ареста», — сказал Грассль.

Юрист объяснил, что мужчина учился в офицерской школе Национальной народной армии во времена ГДР и некоторое время работал в России после воссоединения Германии.

Он указал на то, что мужчина планировал переворот, так как был сильно недоволен политической ситуацией в Германии, особенно политикой по борьбе с коронавирусом.

Полиция арестовала Свена Б. вместе с тремя другими мужчинами, который участвовали в акциях протеста против ковидных ограничений, весной этого года. Один из них пытался купить пистолеты и автоматы Калашникова у агента под прикрытием. Участники группировки обменивались идеями через Telegram-каналы. Следствие предъявило им обвинение в участвии в террористической организации и подготовке переворота.