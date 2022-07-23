Spiegel узнал о плане немецких радикалов возродить рейх
Радикалы, которые хотели похитить министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха весной этого года, планировали совершить государственный переворот и возродить рейх. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.
Один из пяти подозреваемых, 54-летний Свен Б. из города Фалькензее в земле Бранденбург, бывший солдат Северного Вьетнама рассказал прокурорам о плане с названием «Операция Клабаутерманн».
По его словам, сначала группа похитителей с автоматами Калашникова должна была обезвредить охрану министра здравоохранения и заставить ее выдать им политиков из правящей Социал-демократической партии Германии. В то же время они бы предъявили министру ордер на арест и на время поместили его в камеру.
После похищения Лаутербаха, мужчина планировал провести «учредительное собрание, чтобы восстановить дееспособность Германского рейха», сообщил изданию его адвокат Филипп Грассль. Он предполагал, что несколько сотен человек из списка его контактов в Telegram встретятся в секретном месте и изменят основной закон Германии на модернизированную форму имперской Конституции 1871 года, а также проведут выборы нового правительства.
Для подготовки народа к смене власти мужчина хотел представить немцам двойника президента Франка-Вальтера Штайнмайера или канцлера Олафа Шольца. По итогам учредительного заседания «нового парламента рейха», радикалы планировали отключить электроэнергию во всей стране, чтобы отрезать население от сообщений СМИ.
Свен Б. предполагал, что некоторые полицейские и военные поддержат его планы, однако он хотел получить одобрение президента России Владимира Путина на создание «нового правительства Германии», сказал адвокат.
«Действительно ли российское правительство было проинформировано о планах моего клиента и его окружения...мой клиент не знал об этом во время своего ареста», — сказал Грассль.
Юрист объяснил, что мужчина учился в офицерской школе Национальной народной армии во времена ГДР и некоторое время работал в России после воссоединения Германии.
Он указал на то, что мужчина планировал переворот, так как был сильно недоволен политической ситуацией в Германии, особенно политикой по борьбе с коронавирусом.
Полиция арестовала Свена Б. вместе с тремя другими мужчинами, который участвовали в акциях протеста против ковидных ограничений, весной этого года. Один из них пытался купить пистолеты и автоматы Калашникова у агента под прикрытием. Участники группировки обменивались идеями через Telegram-каналы. Следствие предъявило им обвинение в участвии в террористической организации и подготовке переворота.