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Пандемия коронавируса ,  
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Власти региона в Германии решили создать тюрьму для нарушителей карантина

В Саксонии решили отправлять многократных нарушителей карантина в специальный центр, переоборудованный из пункта по содержанию беженцев. Строгий карантин в Германии может продлиться до начала апреля

В федеральной земле Саксония власти приняли решение организовать специальный центр для содержания граждан, неоднократно нарушавших условия карантина, и тех, кто отказывается соблюдать меры безопасности. Об этом сообщает Bild, информацию подтвердили местные власти.

Издание назвало центр содержания коронавирусной тюрьмой. Она будет создана на базе пункта размещения беженцев, построенного в 2017 году. Как будет устроено содержание нарушителей в «коронавирусной тюрьме», пока не ясно, но территория будет огорожена, а охрану будет осуществлять полиция.

В министерство социальных дел Саксонии сообщили, что здание бывшего центра для беженцев будет специально переоборудовано под новые цели. Отправлять нарушителей в центр содержания будут по решению суда. Сначала ковид-диссидентам будут направлять предупреждение, после этого — выписывать штраф и только потом злостных нарушителей будут отправлять в «коронавирусную тюрьму».

В Германии умерли десять привитых от COVID-19 человек
Общество
Фото:Kay Nietfeld / Getty Images

Как отмечает Bild, весной 2020 года министр здравоохранения Саксонии Петра Кеппинг уже предлагала ограничивать свободу нарушителей карантина в психиатрических больницах.

За две недели до Нового года в ФРГ ужесточили карантинные меры. Спустя неделю в стране выявили британский штамм коронавируса. В начале января Германия продлила до конца месяца действующие ограничения и ужесточила их. В течение месяца жители смогут контактировать только с членами семьи и максимум одним человеком, который не живет с ними в одном доме. Общепиту разрешены продажа еды навынос и доставка. Ограничивается передвижение граждан — если в одном округе в течение семи дней зарегистрируют более 200 новых случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения, местным жителям будет запрещено удаляться более чем на 15 км от дома без уважительной причины. 12 января Ангела Меркель предупредила, что если властям не удастся сдержать распространение вируса, то локдаун может быть продлен до конца марта.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Германия Саксония карантин содержание под стражей
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