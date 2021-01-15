Власти региона в Германии решили создать тюрьму для нарушителей карантина

В Саксонии решили отправлять многократных нарушителей карантина в специальный центр, переоборудованный из пункта по содержанию беженцев. Строгий карантин в Германии может продлиться до начала апреля

В федеральной земле Саксония власти приняли решение организовать специальный центр для содержания граждан, неоднократно нарушавших условия карантина, и тех, кто отказывается соблюдать меры безопасности. Об этом сообщает Bild, информацию подтвердили местные власти.

Издание назвало центр содержания коронавирусной тюрьмой. Она будет создана на базе пункта размещения беженцев, построенного в 2017 году. Как будет устроено содержание нарушителей в «коронавирусной тюрьме», пока не ясно, но территория будет огорожена, а охрану будет осуществлять полиция.

В министерство социальных дел Саксонии сообщили, что здание бывшего центра для беженцев будет специально переоборудовано под новые цели. Отправлять нарушителей в центр содержания будут по решению суда. Сначала ковид-диссидентам будут направлять предупреждение, после этого — выписывать штраф и только потом злостных нарушителей будут отправлять в «коронавирусную тюрьму».

Как отмечает Bild, весной 2020 года министр здравоохранения Саксонии Петра Кеппинг уже предлагала ограничивать свободу нарушителей карантина в психиатрических больницах.