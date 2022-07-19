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В Москве заявили о ликвидации в Запорожье 200 боевиков «Правого сектора»

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости
Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Российские военные уничтожили до 200 боевиков «Правого сектора» (признан в России экстремистской организацией и запрещен) в Запорожской области Украины, сообщило Минобороны России.

Боевики ликвидированы в результате удара Воздушно-космических сил по их пункту временной дислокации в населенном пункте Камышеваха Запорожской области. 

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Онлайн
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Кроме того, в результате удара высокоточным оружием в районе населенного пункта Беленькое в Одесской области были уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению, сообщили в Минобороны. 

Еще один удар высокоточным оружием российские военные нанесли по позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Долины (ДНР). Там уничтожены более 60 человек личного состава, говорится в сообщении ведомства. 

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. На Украине введено военное положение. После начала боевых действий Киев объявил мобилизацию и прекратил дипломатические отношения с Москвой.

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Правый сектор Запорожская область Украина боевики Минобороны Военная операция на Украине
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