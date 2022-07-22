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В АТОР оценили потери туротрасли из-за ограничений Запада в сфере авиации

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Потери участников туристической отрасли России из-за закрытия неба некоторыми странами и различных санкций в авиаотрасли могут исчисляться десятками миллиардов рублей, заявила «РИА Новости» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Пока полноценного подсчета потерь не производили. Тем не менее оценочно можно говорить о нескольких десятках миллиардов рублей недополученной прибыли. И это только для туроператоров и турагентов, не говоря уже об авиации», — сказала она.

По словам Ломидзе, к этим потерям стоит прибавить убытки из-за обязательных компенсаций туристам, купившим в феврале—марте туры в страны, в которые сейчас нельзя попасть.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что сфера туризма не получила 50–60% прибыли в летнем сезоне, зимой ситуация еще больше усложнится, предупредил он.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

В конце февраля — начале марта небо для российских авиакомпаний закрыли десятки государств: страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада и др. Россия ввела ответные меры в отношении перевозчиков из этих стран.

Кроме того, российская авиаотрасль попала под санкции ЕС: российским авиакомпаниям была запрещена продажа всех самолетов, запасных частей и оборудования. После этого компании — производители самолетов Airbus и Boeing приостановили техподдержку местных перевозчиков, а лизингодатели стали требовать вернуть из России самолеты.

21 июля ЕС в рамках седьмого пакета санкций решил смягчить запреты в авиаотрасли и разрешил техническую поддержку в этой области «в той мере, в которой это необходимо, чтобы обеспечить работу ИКАО (Международная организация гражданской авиации. — РБК) по разработке технических стандартов».

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