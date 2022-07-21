Глава МИДа Приднестровья назвал условие для военных действий

Предпосылкой для начала военных действий в Приднестровье может стать выход Молдавии из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в регионе, заявил в интервью «РИА Новости» глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

«Если РМ (Республика Молдова) юридически осуществит выход из соглашения от 21 июля 1992 года, такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям, поскольку возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем», — сказал Игнатьев.

По его словам, в свете этого миротворческая миссия является единственным эффективным средством, которое способно обеспечить мир и физическую безопасность полумиллионного населения Приднестровья.

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) заявила об отделении от Молдавии в 1990 году. До 1992 года там шли боевые действия, которые закончились подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы». Переговоры по урегулированию продолжались и после подписания документа, в том числе в формате «5+2». В нем Молдавия и ПМР участвуют как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — как посредники, а США и Евросоюз — как наблюдатели. Единственный раунд переговоров в формате «5+2» состоялся в 2019 году в Братиславе. Документа по итогам этой встречи стороны не подписали.

Ранее в интервью агентству Sputnik Молдова Игнатьев заявил, что Молдавии придется урегулировать вопрос с Приднестровьем, поскольку «членство в ЕС без решения территориальных и правовых вопросов невозможно», а страна в конце июня вместе с Украиной получила статус кандидата на вступление в союз.

При этом он не видит возможности уладить конфликт переговорным путем, поскольку «европейские перспективы» Молдавии, по словам дипломата, противоречат воле жителей Приднестровья.

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«Существует лишь один реалистичный и мирный способ — цивилизованный развод, признание Молдовой правосубъектности и построение добрососедских отношений с Приднестровьем. У Приднестровья имеются все необходимые правовые и политические основания», — заключил он.

19 июля глава Приднестровья Вадим Красносельский призвал все страны формата «5+2» подписать соглашение о гарантиях безопасности республики. В связи с тем, что Россия и Украина сейчас находятся в конфронтации, работа формата «5+2» невозможна, поэтому нужно задействовать формат «1+1», говорил он в мае. В российском МИДе после этого признали, что переговорный процесс «5+2» зашел в тупик.

