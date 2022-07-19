Глава Приднестровья предложил подписать документ о гарантиях безопасности

Вадим Красносельский заявил, что участники формата «5+2» должны подписать такой договор, чтобы подкрепить свое стремление к миру в регионе. Он призвал продолжать диалог по урегулированию в Приднестровье

Вадим Красносельский (справа) (Фото: president.gospmr.org)

Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский сообщил об идее «единого документа о гарантиях мира и безопасности», который подписали бы все участники формата «5+2».

«Пусть все его подпишут, раз говорят о мире. Пусть поставят свою подпись и тем самым гарантируют мир на нашей земле. Пусть все говорящие о мире подкрепят свое желание подписью — это будет совместное заявление всех участников формата «5+2» о гарантии безопасности в Приднестровье», — сказал глава республики на встрече с российской делегацией. По словам ее руководителя Виталия Тряпицына, диалог по урегулированию отношений ПМР и Молдавии «буксует». Красносельский подчеркнул, что «диалог должен быть продолжен ради мира», хотя его и затрудняет отсутствие работы формата «5+2».

Он поблагодарил российских миротворцев за поддержание мира и безопасности в республике.

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) заявила об отделении от Молдавии в 1990 году. До 1992 года там шли боевые действия, которые закончились подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы».



Переговоры по урегулированию продолжались и после подписания документа, в том числе в формате «5+2». В нем Молдавия и ПМР участвуют как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — как посредники, а США и Евросоюз — как наблюдатели. Единственный раунд переговоров в формате «5+2» состоялся в 2019 году в Братиславе. Документа по итогам этой встречи стороны не подписали.

После нескольких происшествий в республике, которые ее власти расценили как теракты, Красносельский в апреле призвал Кишинев задействовать два формата общения в связи с ситуацией в регионе: не только «5+2», но еще и «1+1». «Мы должны договориться, договориться о мире прежде всего и сохранить этот мир», — подчеркивал президент. По его мнению, к инцидентам в Приднестровье причастны «боевые группы» с Украины, и организаторы нападения стремятся втянуть непризнанное государство в конфликт.

В мае Красносельский заявил, что формат «5+2» невозможен по объективным причинам, поэтому необходимо развивать контакты в формате «1+1». «Два гаранта — Россия и Украина — воюют между собой. Как их посадить за стол переговоров? Наверное, немыслимо на сегодняшний день», — пояснял он. В российском МИДе после этого признали, что переговорный процесс «5+2» зашел в тупик.