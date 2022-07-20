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Военная операция на Украине ,  
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Генерал бундесвера заявил о почти неисчерпаемых ресурсах России

Альфонс Маис
Альфонс Маис (Фото: Philipp Schulze / Global Look Press)

Россия имеет «почти неисчерпаемые ресурсы», сказал инспектор сухопутных войск бундесвера (высшее должностное лицо в сухопутных войсках) генерал-лейтенант Альфонс Маис, говоря о спецоперации на Украине.Такое мнение он высказал в интервью Handelsblatt. Генерал предостерег от того, чтобы недооценивать российскую армию.

«Обладая превосходством в артиллерии, российская армия, по-видимому, продвигается вперед километр за километром», — отметил Маис.

По словам генерала, конфликт на Украине ведется «на изматывание и истощение», в связи с чем встает вопрос о том, «как долго Украина сможет продержаться».

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине с целью «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризации и денацификации» соседней страны. Украина ввела военное положение и объявила мобилизацию.

Бывший вице-премьер Юрий Борисов, курировавший оборонную промышленность, в интервью РБК заявлял, что российские вооружения во время спецоперации на Украине «показывают себя неплохо».

Россия критикует поставки вооружения Украине со стороны Запада. Накануне США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине, в который войдут дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. До этого в Евросоюзе согласовали пятый транш военной помощи Украине в размере €500 млн.

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