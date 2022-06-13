Борисов оценил участвующее в спецоперации на Украине российское оружие
Российская военная техника во время спецоперации на Украине «показывает себя неплохо», заявил в интервью телеканалу РБК вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность.
Полное интервью смотрите на телеканале РБК 13 июня в 10:30 мск.
«Мы всегда очень трепетно относимся к нашей армии и желаем ей самых лучших достижений и успеха в этой непростой ситуации. Оборонщики всегда рядом, они анализируют все характеристики оружия», — сказал Борисов. По его словам, серьезных нареканий со стороны Министерства обороны к образцам вооружений нет. Боевые действия — это реальная площадка, где уже на практике доказываются и подтверждаются заявленные характеристики, отметил вице-премьер.
«Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны о поражении [им] сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения», — добавил Борисов.
На вопрос РБК, какие выводы сделаны спустя почти четыре месяца спецоперации, Борисов ответил, что «войны становятся другими» и «невозможно все предугадать». Вице-премьер также рассказал, что наступает эра высокоточного оружия, так как все армии заинтересованы в сбережении жизней своих солдат. Для этого нужно увеличивать и наращивать огневую мощь, чтобы еще до прямых контактов выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника, отметил Борисов.
«Я думаю, что все больше использование роботизированных средств, не только авиационных, но и наземных, и морских, и надводных, и подводных. Это оружие на так называемых новых физических принципах. Это и лазерная тематика, электромагнитное оружие. Это оружие будущего», — подытожил вице-премьер.
Чем Россия воюет на Украине
К военной спецоперации на Украине Россия привлекла все виды и рода Вооруженных сил за исключением «ядерной триады», отмечал обозреватель «РИА Новости» Андрей Коц. Он указывал, что из танков задействованы Т-72Б образца 1989 года, Т-72Б3, а также современные Т-80БВМ и Т-90М. Новейшие Т-14 «Армата» пока не принимали участия в боевых действиях, говорится в статье. Из боевых машин пехоты используются в основном БМП-1, БМП-2 и БМП-3. Задействованы бронетранспортеры БТР-82А, грузовики «Тайфун-У» и «Тайфун-К», внедорожники «Тигр» и боевые машины десанта БМД-4М. В спецоперации участвуют разные артиллерийские установки — от 120-миллиметровых минометов до тяжелых 203-миллиметровых самоходок 2С7М «Малка». Их огонь корректируют с разведывательных беспилотников.
Широко применяют реактивную артиллерию: РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек», — а также новейшую инженерную машину дистанционного минирования «Земледелие», впервые показанную широкой публике в Москве на параде Победы в 2020-м. Цели на больших расстояниях поражают оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и в некоторых случаях береговые ракетные комплексы «Бастион».
Из авиации задействованы современные истребители Су-30СМ и Су-35, а также истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми аэробаллистическими «Кинжалами». Участвуют в операции и вертолеты Ка-52 и Ми-28Н. Их управляемые ракеты «Вихрь» и «Атака» справляются с бронетехникой, а бортовой комплекс обороны хорошо защищает от ПЗРК.
Зафиксировано использование беспилотников «Иноходец», производство которых в ближайшее время запустят в подмосковной Дубне. Применяются зенитно-ракетные системы «Тор-М2», «Бук», С-400 и ЗРК «Панцирь-С».
Задействованы корабли Черноморского флота, которые сейчас несут скорее вспомогательную функцию в интересах сухопутных группировок. Корабли практически ежедневно бьют крылатыми «Калибрами» по украинским позициям.