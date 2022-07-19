Для депутата заксобрания Санкт-Петербурга потребовали 14 лет за взятки

Роман Коваль (Фото: assembly.spb.ru)

Прокурор потребовал назначить 14 лет колонии строгого режима экс-депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга Роману Ковалю, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба петербургских судов в Telegram.

Также сторона обвинения попросила назначить Ковалю штраф в размере 88 млн руб. и лишить его права занимать должности на государственной службе сроком на семь лет.

Бывшего заместителя председателя петербургского заксобрания Коваля и его помощника Андрея Гришина задержали в конце июля 2020 года. Коваль пытался скрыться с сумкой денег, однако его поймали сотрудники ФСБ.

По версии следствия, депутат с 2018 по 2020 год получил от неназванного предпринимателя автомобиль и деньги на общую сумму более 15 млн руб. в обмен на «способствование с использованием своего служебного положения в выделении бюджетных денежных средств» нескольким бюджетным учреждениям Петербурга. Коваль должен был обеспечить внесение соответствующих поправок в закон о бюджете города. Впоследствии компании, связанные с взяткодателем, заключили государственные контракты с этими государственными учреждениями, утверждает следствие.

«Фонтанка» со ссылкой на материалы дела писала, что взятку Ковалю дал предприниматель Михаил Лихолетов, занимающийся поставками медицинского оборудования.

В конце декабря 2020 года Коваль и Гришин признали свою вину, но 12 июля бывший депутат отказался от показаний.