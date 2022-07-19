ВГА сообщила об обстреле пригорода Новой Каховки

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 56,45 (-0,71) Инвестиции, 15:59
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 55,44 (-1,12) Инвестиции, 15:59
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 18:09
Кто претендует на пост премьера Великобритании. Инфографика Политика, 17:55
Президент Латвии поддержал лишение гражданства за поддержку спецоперации Политика, 17:55
Число кандидатов на пост премьера Великобритании сократилось до трех Политика, 17:47
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 17:46
Акции «Полиметалла» прибавили 8% на новости о возможной продаже активов Инвестиции, 17:46
Polymetal допустил продажу российских активов Бизнес, 17:39
«Спартак» обратился в РФС за оценкой судейства в матче с «Ахматом» Спорт, 17:37
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Путин заявил о рекордном товарообороте с Ираном Политика, 17:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:32
Дубай создаст 40 тыс. рабочих мест в метавселенной Крипто, 17:30
Треть российских онкобольных сами заподозрили у себя рак Общество, 17:29
«Альфа-Групп» опровергла получение Фридманом и Авеном гражданства Украины Бизнес, 17:27
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 17:23
Военная операция на Украине ,  
0 

ВГА сообщила об обстреле пригорода Новой Каховки

Фото: Максим Тищенко / ТАСС
Фото: Максим Тищенко / ТАСС

Пригород Новой Каховки в Херсонской области подвергся обстрелу со стороны украинских военных, информация о возможных разрушениях уточняется, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, передает «РИА Новости».

«Видно черный дым. Обстрелян в очередной раз пригород Новой Каховки. Точное количество выпущенных ракет пока неизвестно, предварительно от четырех до шести», — сказал он, добавив, что в городе была объявлена воздушная тревога.

Леонтьев уточнил ТАСС, что удары были направлены не в сторону Каховской гидроэлектростанции и произошли в 15–20 км от города. «Интерфакс» со ссылкой на главу районной ВГА сообщает, что удар был в районе поселков Райское и Тополевка, а также села Масловка, был виден пожар, но что именно горит, неизвестно. Райское и Тополевка находятся примерно в 9 км от Новой Каховки, а Масловка — в 11.

Военно-гражданские администрации в Херсонской области создали после взятия региона под полный контроль российскими войсками.

ВГА предупредила о риске для судоходства из-за обстрелов Новой Каховки
Политика
Последствия обстрела на территории судоходного шлюза Каховской ГЭС

Об обстреле вблизи Новой Каховки новые власти сообщали накануне вечером. Тогда в ВГА заявляли, что удары пришлись на территории вблизи Каховской ГЭС, был поврежден магистральный газопровод. Сама станция не пострадала, уточнял замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Глава администрации Владимир Сальдо говорил, что в результате удара «небольшое количество человек» получили ранения, но жертв не было. В пресс-службе ВГА Каховского района подтвердили отсутствие жертв среди мирных жителей, признав, что были повреждены газопровод и газораспределительный пункт.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: China Photos / Getty Images «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными
Статьи
Pro
Каким финансовым директорам компании готовы платить больше
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images Продавцов на Ozon и Wildberries все больше. Как это изменит маркетплейсы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил
Инструкции
Pro
Ким Бом Су Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Заказы из зарубежных магазинов все равно приходят. Как это получается
Статьи

Позднее пресс-секретарь военно-гражданской администрации Каховского района Виктор Васильев заявил, что в результате обстрела пострадала диспетчерская судоходного шлюза ГЭС, а из-за повреждений газопровода, который снабжал Бериславский район, «половина правобережья Херсонской области» осталась без газа. Он утверждает, что если обстрелы продолжатся, судоходство по Днепру будет заблокировано.

Теги
Херсонская область военно-гражданские администрации обстрел Военная операция на Украине
Материалы по теме
ВГА сообщила об ударе ВСУ вблизи Каховской ГЭС
Политика
ВГА предупредила о риске для судоходства из-за обстрелов Новой Каховки
Политика
Глава ВГА сообщил о пострадавших при ударе по Новой Каховке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter