«РИА Новости» сообщило о стягивании войск к линии фронта в Донбассе

БМПТ «Терминатор» (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

Российские войска перебрасывают «все больше современной техники к линии фронта в Донбассе», передает госагентство «РИА Новости». В частности, журналисты агентства рассказали, что боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» направляется в сторону линии фронта под Северском в Донецкой народной республике.

В субботу, 16 июля, министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим группировок российских войск наращивать их действия на всех операционных направлениях на Украине. Он объяснил, что это необходимо для «исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары» по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса.

Наступление российских войск на Северск, который находится на подконтрольной Украине территории, началось после того, как был взят Лисичанск — последний остававшийся неподконтрольным город в Луганской народной республике (ЛНР). Северск находится примерно в 15 км от Лисичанска, у границы ДНР и ЛНР.

3 июля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об «освобождении ЛНР». В тот же день помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что бои за Северск уже начались. 14 июля власти ЛНР заявили о взятии города под оперативный контроль.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.