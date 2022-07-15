Гозман сообщил о вызове в Следственный комитет

Леонид Гозман (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Оппозиционного политика, бывшего лидера «Союза правых сил» Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов) вызвали в Следственный комитет. Об этом он сообщил в Facebook (принадлежит Meta; компания признана в России экстремистской и запрещена).

«Едем с замечательным адвокатом Михаилом Бирюковым в следственное управление. Вызывают по совершенно бредовому делу», — написал политик.

РБК обратился за комментарием к Гозману и в пресс-службу следственного управления СК по Москве.

В мае Минюст включил Гозмана в реестр СМИ-иноагентов. Сам политик заявил, что относится к этому как к «дикой глупости», поскольку никогда не занимался «получением денег за рубежом».

На этой неделе в Москве арестовали депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина. Ему предъявили обвинение по статье о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. По этой статье может грозить штраф до 5 млн руб. или лишение свободы на срок до десяти лет.