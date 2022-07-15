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Кремль назвал внутренним делом Италии возможную отставку премьера

Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию с отставками глав европейских правительств и не имеет к этому никакого отношения. Накануне о намерении подать в отставку объявил премьер Италии Марио Драги, но президент его не отпустил
Марио Драги
Марио Драги (Фото: Jens Krick / Getty Images)

Кремль считает внутренним делом европейских стран отставки их премьер-министров, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран. Мы не собираемся в это никак вмешиваться, не имеем к этому никакого отношения. Вот все, что можно сказать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают ситуацию вокруг возможной отставки премьер-министра Италии Марио Драги и отставки британского премьера Бориса Джонсона.

Президент Италии не принял отставку Драги с поста премьера
Политика
Серджо Матарелла&nbsp;и Марио Драги

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги объявил совету министров, что подаст прошение об отставке. Это связано с политическим кризисом, который возник после отказа «Движения «5 звезд» голосовать по одному из законопроектов. Партия таким образом вышла из правительственной коалиции, а Драги заявил, что не видит своего кабинета в другом составе. Однако президент Италии Серджо Маттарелла не принял его отставку, предложив дать оценку сложившейся ситуации в парламенте.

Лавров словами «ушел и ушел» отреагировал на отставку Джонсона
Политика
Борис Джонсон

Борис Джонсон объявил об отставке 7 июля. Это произошло на фоне скандала из-за его кадровых назначений. Причиной стало поведение бывшего заместителя главного организатора Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, который, как выяснилось позже, устроил пьяный дебош в элитном клубе для консерваторов в Лондоне, а также приставал к двоим мужчинам. Джонсон знал о расследовании против Пинчера, но назначал его на высокие должности. Когда об этом стало известно, десятки сотрудников британского правительства подали в отставку, включая нескольких министров.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал его отставку словами «ушел и ушел». Песков тогда заявил, что Джонсон «очень нас не любит, мы его тоже».

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