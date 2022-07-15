Байден счел историческим решение Эр-Рияда открыть воздушное пространство
Президент США Джо Байден высоко оценивает историческое решение властей Саудовской Аравии открыть воздушное пространство для всех гражданских перевозчиков, в том числе из Израиля. Об этом говорится в заявлении советника по национальной безопасности Джейка Салливана, опубликованном пресс-службой Белого дома.
«Это решение является результатом настойчивой и принципиальной дипломатии президента с Саудовской Аравией на протяжении многих месяцев, кульминацией которой станет его сегодняшний визит», — следует из сообщения.
По словам Салливана, это решение является жизненно важным для безопасности и процветания как США, так и Израиля.
Ранее Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило об открытии воздушного пространства королевства для всех гражданских самолетов.
«Для укрепления позиций королевства в качестве глобального узла, соединяющего три континента, и улучшения международного воздушного сообщения Главное управление гражданской авиации королевства объявляет о решении открыть свое воздушное пространстве для всех авиаперевозчиков, отвечающих требованиям ведомства по перелетам», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Twitter.
До этого Саудовская Аравия разрешала израильским авиакомпаниям летать над своей территорией в ОАЭ и на Бахрейн, а также обратно только в специальном воздушном коридоре. При этом у Израиля не было доступа для полетов в Азию и из Азии, включая Китай и Индию. Паломники-мусульмане могли прибывать из Израиля в Мекку только с транзитом через третью страну.
Встреча Байдена с саудовским королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом должна пройти 15 июля, когда американский президент вылетит из Израиля в Джидду. Его поездка на Ближний Восток началась 13 июля и продлится до 16 июля. Кроме Саудовской Аравии, Байден должен был посетить Израиль и Западный берег реки Иордан.
Одной из целей данного визита является восстановление отношений между США и Саудовской Аравией, которые обострились после убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Также Байден намерен наладить отношения с Эр-Риядом в рамках энергетического сотрудничества.