В NASA назвали близкой к финалу работу по перекрестным полетам на МКС

Фото: NASA / Getty Images

Работа над соглашением между Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и корпорацией «Роскосмос» по вопросу перекрестных полетов на Международную космическую станцию близка к финишу. Об этом заявила заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл во время брифинга, трансляция шла на YouTube.

«Надеемся, что мы довольно близки к завершению работы над соглашением. Оно находится на финальных стадиях оценки в NASA и «Роскосмосе», — сказала она.

Вайгл отметила, что российская космонавтка Анна Кикина и астронавт Франциско Рубио продолжают тренироваться по ранее разработанному графику.

«Роскосмос» и NASA начали вести переговоры о перекрестных полетах на МКС, после того как в мае 2020 года компания SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск и доставила двух астронавтов на станцию. До этого с 2011 года экипажи на МКС отправляли только на российских «Союзах», так как американская программа Space Shuttle закрылась.

Космические корпорации планировали включить российского космонавта в экипаж миссии Dragon Crew-5 и американского в состав «Союза МС-22» на безвозмездной основе для полетов осенью 2022 года.

В начале июня руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что официальной информации о том, произойдут ли перекрестные полеты, нет, писала Arstechinca. Он объяснял, что «Роскосмос» должен получить согласование в МИДе, а затем у премьер-министра и направить документы на подписание в Госдепартамент США.

Читайте на РБК Pro Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи Pro Как оценить и повысить рентабельность продаж Как оценить и повысить рентабельность продаж Инструкции Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Инструкции Pro Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Статьи Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции

Российское правительство одобрило переговоры по подписанию соглашения между «Роскосмосом» и NASA по перекрестным полетам на МКС 10 июня.

30 июня начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов сообщал, что принятие окончательного решения по перекрестным полетам космонавтов и астронавтов ожидается в ближайшие недели, поскольку «окончательная версия исполнительного соглашения» находится в США.

1 июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что США и Россия ведут переговоры по вопросу полетов космонавтов на МКС.