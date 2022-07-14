В NASA назвали близкой к финалу работу по перекрестным полетам на МКС
Работа над соглашением между Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и корпорацией «Роскосмос» по вопросу перекрестных полетов на Международную космическую станцию близка к финишу. Об этом заявила заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл во время брифинга, трансляция шла на YouTube.
«Надеемся, что мы довольно близки к завершению работы над соглашением. Оно находится на финальных стадиях оценки в NASA и «Роскосмосе», — сказала она.
Вайгл отметила, что российская космонавтка Анна Кикина и астронавт Франциско Рубио продолжают тренироваться по ранее разработанному графику.
«Роскосмос» и NASA начали вести переговоры о перекрестных полетах на МКС, после того как в мае 2020 года компания SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск и доставила двух астронавтов на станцию. До этого с 2011 года экипажи на МКС отправляли только на российских «Союзах», так как американская программа Space Shuttle закрылась.
Космические корпорации планировали включить российского космонавта в экипаж миссии Dragon Crew-5 и американского в состав «Союза МС-22» на безвозмездной основе для полетов осенью 2022 года.
В начале июня руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что официальной информации о том, произойдут ли перекрестные полеты, нет, писала Arstechinca. Он объяснял, что «Роскосмос» должен получить согласование в МИДе, а затем у премьер-министра и направить документы на подписание в Госдепартамент США.
Российское правительство одобрило переговоры по подписанию соглашения между «Роскосмосом» и NASA по перекрестным полетам на МКС 10 июня.
30 июня начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов сообщал, что принятие окончательного решения по перекрестным полетам космонавтов и астронавтов ожидается в ближайшие недели, поскольку «окончательная версия исполнительного соглашения» находится в США.
1 июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что США и Россия ведут переговоры по вопросу полетов космонавтов на МКС.