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Технологии и медиа ,  
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Рогозин подтвердил проведение переговоров с NASA о перекрестных полетах

Корпорация «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) ведут переговоры по вопросу перекрестных полетов на Международную космическую станцию, заявил «РИА Новости» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Они (переговоры. — РБК) ведутся по линии блока пилотируемой космонавтики госкорпорации «Роскосмос», которую возглавляет Сергей Крикалев», — сказал Рогозин и добавил, что речь идет о переговорах, проведение которых 10 июня одобрило российское правительство. Своим распоряжением оно разрешило вести обсуждение с NASA насчет «полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях».

По словам главы корпорации, на данный момент в США находится российский космонавт Анна Кикина. Она с 25 июня проходит недельную подготовку для участия в полете на американском корабле Crew Dragon компании SpaceX, предположительно, 1 сентября этого года. Рогозин указал, что пока NASA заявила одного кандидата для подготовки в России, это Франсиско Рубио, и «Роскосмос» ждет предложений по другим кандидатам, чтобы проинформировать о них правительство.

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Технологии и медиа
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Ранее 30 июня начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов указывал, что принятие окончательного решения по перекрестным полетам космонавтов и астронавтов ожидается в ближайшие недели. «Окончательная версия исполнительного соглашения, несколько я знаю, сейчас находится у американских наших партнеров. В ближайшее время мы ожидаем, что согласованная версия вернется к нам», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Он также рассказал, что стороны не изменили подходы к подготовке экипажей, и российские космонавты изучают на базе NASA работу американского сегмента МКС, а американские астронавты в России — российский сегмент станции.

В июне глава NASA Билл Нельсон отмечал, что взаимодействие с Россией остается на высоком профессиональном уровне как между космонавтами и астронавтами, так и между центрами управления полетами в Москве и Хьюстоне.

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