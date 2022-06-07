«Коммерсантъ» узнал о продаже российского бизнеса Pizza Hut
Оператор Pizza Hut в России — польская компания Amrest — продал франшизу. Собственник одного из помещений, где находится пиццерия, сообщил «Коммерсанту», что договор аренды перезаключен на компанию ООО «Ной-М». В Amrest изданию подтвердили, что больше не будут управлять сетью в России и что заведения перешли под контроль местной компании.
Источники «Коммерсанта» рассказали, что Pizza Hut в России ждет ребрендинг, но новый владелец пока не определился с названием.
По данным сервиса «РБК Компании», «Ной-М» зарегистрирована в Москве, ее генеральный директор и один из учредителей — Алексей Чайка. Основная доля (80%) в уставном капитале компании принадлежит старшему вице-президенту «Ростик групп» (ей принадлежит группа «Росинтер», развивающая в России сети «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Fridays и Costa Coffee) Владимиру Мехришвили. Остальные 20% поровну разделены между Чайкой и Светланой Бересневой (гендиректор также принадлежащей «Ростик групп» компании «КорпЭстейт»). В «Росинтере» «Коммерсанту» сказали, что к ним сделка отношения не имеет. В «КорпЭстейт» заявили, что у них нет данных об этом соглашении.
Собеседник газеты в ресторанном бизнесе рассказал, что инициатором сделки стал владелец бренда по причине неэффективности работы в России. В 2020 году убыток «Амрест пицца» составил почти 400 млн руб.
Yum! Brands — владелец брендов Pizza Hut и KFC — в марте заявил о приостановке инвестиций и развития в стране.
6 мая «Коммерсантъ» сообщал, что Amrest пыталась продать бизнес в России дочерней структуре ВТБ, но не смогла из-за санкций, введенных ЕС против банка. 12 мая франчайзи опубликовал отчет за первый квартал 2022 года, в котором говорилось, что компания ведет переговоры по передаче сети Pizza Hut местному оператору.
Сейчас в России работает около 70 ресторанов Pizza Hut.