Аксенов заявил об отсутствии буквы Z на пострадавшем в драке военном

Пострадавший в драке в Крыму военный не носил одежду со знаками отличия, в том числе с буквой Z, а вся ситуация не имеет политической подоплеки — возник бытовой конфликт, рассказал глава региона Сергей Аксенов в Telegram.

Он сообщил, что, по информации крымских правоохранительных органов, двое контрактников, проходящих реабилитацию в ведомственном санатории в Судаке, после отдыха в городе возвращались в учреждение, пытаясь перелезть на территорию через забор. Проходивший мимо мужчина сделал одному из них замечание, ситуация переросла в бытовой конфликт, к которому подключились еще трое граждан. Один из них два раза ударил потерпевшего военного по лицу, в результате последний получил повреждения легкой степени тяжести. Конфликт на этом был исчерпан, стороны разошлись, отметил Аксенов, подчеркнув, что это официальная позиция.

«На наших военнослужащих не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, ничего, что могло бы указывать на род их деятельности. Сами себя они как военнослужащие не позиционировали. Это официальные данные. <...> В данном случае конфликт не носил политической подоплеки», — написал он.

Накануне советник Аксенова Олег Крючков подтвердил распространившуюся информацию об избиении военного в гражданской одежде и с литерой Z на кепке. «Избиение. Контрактник. Занимаемся. Всех ищут. Реакция будет запредельно жесткой», — написал он в Telegram. До этого вице-спикер Мосгордумы и журналист ВГТРК Андрей Медведев со ссылкой на «подписчиков из Крыма» сообщил, что избили несколько военных. Позднее Крючков заявил, что все подозреваемые задержаны.

Однако в пресс-службе МВД по Крыму информацию о литере Z, как и других знаков, «позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, опровергли. После этого Аксенов призвал «всех, кто имеет отношение к информационной сфере, воздержаться от обнародования непроверенных данных» и заявил, что таких людей будет считать провокаторами. После этого Крючков выразил сожаление из-за распространения непроверенной информации.

Латинские буквы Z и V стали символами специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля. Эти буквы российские военнослужащие наносят на военную технику. В Минобороны объясняли, что буква Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».