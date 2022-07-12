МВД Крыма опровергло данные о Z-символике на одежде избитого в Судаке

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность к военнослужащим для кого-либо из участников инцидента, произошедшего в Судаке 11 июля, не имелось. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось», — сказали в пресс-службе.

Как отметили в региональном МВД, в ходе проверки достоверности информации, опубликованной в сети Интернет, удалось установить и опросить всех участников произошедшего.

«В настоящее время проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — добавили в ведомстве.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков писал в Telegram, что полиция Судака задержала подозреваемых в избиении российского военнослужащего из-за одежды с литерой Z.

Информацию об избиении военного 11 июля опубликовал журналист ВГТРК Андрей Медведев со ссылкой на «подписчиков из Крыма». По его словам, неизвестные избили нескольких военнослужащих, проходивших лечение в санатории, которые во время инцидента были одеты в гражданскую одежду и кепки с Z-символикой.

Латинские буквы Z и V стали неофициальными символами спецоперации России на Украине. Изначально эти буквы российские военнослужащие наносили на военную технику. Затем атрибутика с ними появилась в гражданском обороте: литеры стали наносить в том числе на одежду. В Минобороны поясняли, что буква Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».