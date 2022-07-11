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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» сообщило о «секретных документах» ВСУ у хакеров

Фото: Sebastian Gollnow / DPA / ТАСС
Фото: Sebastian Gollnow / DPA / ТАСС

Российские хакеры из группы RaHDit получили «секретные оперативные документы» о действиях армии Украины и ситуации на поле боя, помощь в этом оказала украинская хакерская группа «Берегини», сообщило государственное агентство «РИА Новости» со ссылкой на неназванного собеседника среди членов RaHDit.

«Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим», — рассказали в RaHDit.

Собеседник госагентства не уточнил содержание полученных документов и не раскрыл дальнейшие планы по их использованию.

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На сайте группы сообщается, что RaHDit расшифровывается как Russian angry Нackers Did it («Это сделали злые русские хакеры»). Она заявляет, что публикует данные «о нацистах XXI века и их пособниках, бесчеловечных преступлениях и преступниках, их совершающих».

Впервые о RaHDit стало известно вскоре после начала спецоперации России на Украине, 3 марта. Telegram-канал «Кремлевская прачка» сообщил, что RaHDIt взломала 755 сайтов органов власти Украины, в основном местных.

«РИА Новости» сообщало о действиях хакерской группировки RaHDit в июне и июле. Так, 1 июня агентство рассказало об информационном ресурсе хакеров «Немезида», на котором опубликовали данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) — номера телефонов, домашние адреса, фотографии, даты рождения, ссылки на страницы в соцсетях, адреса электронной почты, данные паспорта и ДРФО (ИНН). Агентство утверждало, что подлинность данных подтвердил сотрудник одной из российских спецслужб.

Затем, 6 июля, госагентство сообщило о публикации хакерами данных 1 тыс. сотрудников сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В материале говорилось, что среди раскрытых разведчиков представители посольских резидентур в России, Австрии, Италии, Турции, Иране, Вьетнаме, Индии и ЮАР. Полученная документация также содержала данные кураторов военной разведки в Венгрии, Болгарии, Словакии и Польше, писало «РИА Новости», указав, что эти данные также были подтверждены неназванным источником из российских спецслужб.

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