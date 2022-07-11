«РИА Новости» сообщило о «секретных документах» ВСУ у хакеров

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Российские хакеры из группы RaHDit получили «секретные оперативные документы» о действиях армии Украины и ситуации на поле боя, помощь в этом оказала украинская хакерская группа «Берегини», сообщило государственное агентство «РИА Новости» со ссылкой на неназванного собеседника среди членов RaHDit.

«Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим», — рассказали в RaHDit.

Собеседник госагентства не уточнил содержание полученных документов и не раскрыл дальнейшие планы по их использованию.

На сайте группы сообщается, что RaHDit расшифровывается как Russian angry Нackers Did it («Это сделали злые русские хакеры»). Она заявляет, что публикует данные «о нацистах XXI века и их пособниках, бесчеловечных преступлениях и преступниках, их совершающих».



Впервые о RaHDit стало известно вскоре после начала спецоперации России на Украине, 3 марта. Telegram-канал «Кремлевская прачка» сообщил, что RaHDIt взломала 755 сайтов органов власти Украины, в основном местных.

«РИА Новости» сообщало о действиях хакерской группировки RaHDit в июне и июле. Так, 1 июня агентство рассказало об информационном ресурсе хакеров «Немезида», на котором опубликовали данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) — номера телефонов, домашние адреса, фотографии, даты рождения, ссылки на страницы в соцсетях, адреса электронной почты, данные паспорта и ДРФО (ИНН). Агентство утверждало, что подлинность данных подтвердил сотрудник одной из российских спецслужб.

Затем, 6 июля, госагентство сообщило о публикации хакерами данных 1 тыс. сотрудников сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В материале говорилось, что среди раскрытых разведчиков представители посольских резидентур в России, Австрии, Италии, Турции, Иране, Вьетнаме, Индии и ЮАР. Полученная документация также содержала данные кураторов военной разведки в Венгрии, Болгарии, Словакии и Польше, писало «РИА Новости», указав, что эти данные также были подтверждены неназванным источником из российских спецслужб.