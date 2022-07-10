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Минобороны сообщило об уничтожении на Украине снарядов для гаубиц из США

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В ходе спецоперации на Украине российские военные нанесли удар по складу ВСУ с боеприпасами на территории «Керамического комбината» в Славянске, в результате чего было уничтожено свыше 1 тыс. снарядов для американских гаубиц М777, сообщило Министерство обороны России.

«Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град», — говорится в сообщении.

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Фото:Christian Charisius / Reuters

Накануне министерство сообщало об уничтожении ангара ВСУ с американскими гаубицами в городе Часов Яр (находится на территории Донецкой народной республики, контролируется Киевом). О том, что российские силы уничтожили четыре взвода 155-мм гаубиц М777 в районах Донецкой народной республики, Минобороны также заявляло 18 июня.

За несколько дней до этого Пентагон сообщал, что США поставили Украине 108 гаубиц M777 и 220 тыс. боеприпасов к ним. Замминистра обороны США Колин Кол отмечал, что украинским войскам не хватает боеприпасов для артиллерии, в частности калибра 152 мм.

Теги
гаубица снаряды Минобороны Военная операция на Украине
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