Минобороны сообщило об уничтожении украинских «Градов» и гаубиц США в ДНР
Российские военные уничтожили четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и четыре взвода 155-мм гаубиц М777 в районах Донецкой народной республики, передает Минобороны.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевка, Керамик, Желанное и четыре взвода 155-мм гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.
Кроме того, российская авиация, как передают в ведомстве, за сутки поразила пять боевых машин РСЗО «Град» в районах Луганской народной республики.
Еще 24 ракеты РСЗО «Ураган» были перехвачены российскими военными над населенными пунктами Донецк, Ясиноватая, Верхнеторецкое, Луганское, Новоалександровка ДНР, Золотое и Попасное ЛНР, Изюм, Русские Тишки и Малые Проходы Харьковской области, добавили в Минобороны.
С начала спецоперации Пентагон передал Киеву 85 гаубиц М777 и 110 тыс. снарядов к ним, также США намерены отправить Украине еще 18 единиц 155-мм гаубиц.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. С того момента были уничтожены 206 украинских самолетов, 132 вертолета, 1241 беспилотник, 343 зенитных ракетных комплекса, 3613 танков и бронемашин, 547 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2032 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3687 единиц специальной военной автомобильной техники.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.