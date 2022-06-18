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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении украинских «Градов» и гаубиц США в ДНР

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и четыре взвода 155-мм гаубиц М777 в районах Донецкой народной республики, передает Минобороны.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевка, Керамик, Желанное и четыре взвода 155-мм гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

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Кроме того, российская авиация, как передают в ведомстве, за сутки поразила пять боевых машин РСЗО «Град» в районах Луганской народной республики.

Еще 24 ракеты РСЗО «Ураган» были перехвачены российскими военными над населенными пунктами Донецк, Ясиноватая, Верхнеторецкое, Луганское, Новоалександровка ДНР, Золотое и Попасное ЛНР, Изюм, Русские Тишки и Малые Проходы Харьковской области, добавили в Минобороны.

С начала спецоперации Пентагон передал Киеву 85 гаубиц М777 и 110 тыс. снарядов к ним, также США намерены отправить Украине еще 18 единиц 155-мм гаубиц.

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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. С того момента были уничтожены 206 украинских самолетов, 132 вертолета, 1241 беспилотник, 343 зенитных ракетных комплекса, 3613 танков и бронемашин, 547 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2032 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3687 единиц специальной военной автомобильной техники.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Теги
Минобороны РСЗО «Град» гаубица ДНР Военная операция на Украине

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