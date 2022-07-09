Посольство на Шри-Ланке не увидело угрозы в протестах для россиян

Российским туристам и сотрудникам посольства на Шри-Ланке, как и другим иностранцам, не угрожает опасность, эвакуация россиян из-за политических беспорядков не планируется, заявили в дипмиссии России в Коломбо, передает ТАСС.

«Вопрос о возможной эвакуации граждан Российской Федерации не стоит. Беспорядки происходят в столице страны Коломбо, тогда как обстановка на побережье островного государства, где расположены курорты и туристические центры, остается спокойной», — пояснил собеседник агентства.

РБК направил запросы в пресс-службы туроператоров Tez Tour, ANEX Tour, Pegas Touristik, Coral Travel, «Библио Глобус», «Интурист», «Натали Турс», а также обратился за комментариями в пресс-службы АТОР, РСТ и «Турпомощи».

Протесты на Шри-Ланке продолжаются с начала апреля на фоне экономического кризиса, который оценивают как самый сильный за 74 года существования государства. Протестующие требуют отставки президента Готабаи Раджалаксы. 9 июля они взяли штурмом его резиденцию, однако глава государства успел покинуть ее, передавало AFP. Где он находится на данный момент, не уточняется.

Премьер-министр Ранил Викрамасингхе после этого созвал экстренное совещание с лидерами политических партий и попросил собрать парламент. По информации Reuters, глава правительства также находится в безопасном месте. Агентство пишет, что в протестах пострадали уже 39 человек.

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12 апреля власти объявили дефолт из-за кризиса и проблем с импортом товаров первой необходимости. В Минфине заявили, что пандемия коронавируса и военные действия на Украине настолько подорвали финансовое положение Шри-Ланки, что страна не может выполнять обязательства по внешнему госдолгу.

В мае в результате столкновения сторонников предыдущего премьера Махинды Раджапаксы с протестующими погибли три человека, еще 150 пострадали. После этого глава кабмина ушел в отставку, чтобы его брат, президент страны Готабая Раджапакса мог создать «правительство национального единства». Пост премьера занял Ранил Викрамасингхе.