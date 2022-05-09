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Три человека погибли и 150 пострадали во время протестов на Шри-Ланке

Фото: Eranga Jayawardena / AP
Фото: Eranga Jayawardena / AP

На Шри-Ланке в результате протестов между сторонниками премьер-министра Махинды Раджапакса и антиправительственными протестующими погибли три человека, еще около 150 человек пострадали, передает The Indian Express.

По данным газеты, один из погибших — депутат от правящей партии Амаракерти Атукорала. Полиция сообщает, что в городе Ниттамбува протестующие окружили автомобиль, где находился депутат, и опрокинули его, после чего мужчина сбежал, спрятался в здании и покончил с собой. Позже депутат и его личный охранник были найдены мертвыми, пишет The Indian Express.

В этот же день премьер-министр Раджапакса решил уйти в отставку, чтобы позволить своему брату, президенту Шри-Ланки Готабаю Раджапаксе, создать «правительство национального единства», поскольку страна еще не выбралась из экономического кризиса.

«Многие заинтересованные стороны заявили, что наилучшим решением нынешнего кризиса является формирование временного правительства, состоящего из всех партий», — говорится в письме премьер-министра, с которым ознакомился Reuters.

Однако протестующие требуют, чтобы в отставку ушел и президент. После того как премьер объявил об отставке, группа протестующих подожгла его семейный дом в районе Медамулан в городе Хамбантота. Кроме того, нападениям протестующих также подверглись дома других политиков и чиновников Шри-Ланки.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России на Шри-Ланке.

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Протесты на Шри-Ланке проходят с начала апреля на фоне экономического кризиса, который оценивают как самый сильный за 74 года существования государства. Внешний долг Шри-Ланки вырос до $25 млрд, так что 12 апреля из-за кризиса и проблем с импортом товаров первой необходимости, которые возникли из-за нехватки валюты, власти страны объявили дефолт.

«Недавние события, в том числе последствия пандемии COVID-19 и военные действия на Украине, настолько подорвали финансовое положение Шри-Ланки, что дальнейшее нормальное обслуживание обязательств по внешнему государственному долгу стало невозможным», — объявили в Минфине.

По словам министра финансов Али Сабри, Шри-Ланке потребуется около $3 млрд внешней помощи в течение следующих шести месяцев для восстановления поставок предметов первой необходимости, включая топливо и лекарства.

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