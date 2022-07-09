Трамп обвинил власти США в «чтении лекций», пока страна «в упадке»

Властям США не следует «читать лекции» о демократии другим людям и государствам, пока в стране растет число преступлений, а нация «в упадке», заявил экс-президент Дональд Трамп во время своего выступления на встрече со сторонниками в Лас-Вегасе. Трансляцию вел Las Vegas Review-Journal.

«Мы нация в упадке, никогда такого не было. Нашу страну поставили на колени, унизили перед миром, ослабили. Пока улицы залиты кровью невинных жертв преступлений, мы читаем лекции другим», — сказал Трамп.

По его мнению, в первую очередь США нужно сделать безопаснее, иначе американцы потеряют страну, если не остановят «стремительно растущее варварство».

«Закон нарушен, политика предупреждения преступности слаба при новой администрации», — добавил экс-президент, напомнив случай со стрельбой в пригороде Чикаго, в результате которой были убиты семь человек.

Стрельба в городе Хайленд-Парк, который находится неподалеку от Чикаго, произошла 4 июля на параде в честь Дня независимости США. Стрелок находился на крыше одного из зданий. Как пишет Reuters, в полиции полагают, что он забрался на крышу по внешней лестнице, которая не охранялась. На месте, откуда велась стрельба, полицейские нашли винтовку. Позже полицейские арестовали подозреваемого 22-летнего Роберта Кримо III.

Согласно последним данным, погибли семь человек, более 20 получили ранения. Президент США Джо Байден, комментируя произошедшее, заявил, что не намерен прекращать борьбу с «эпидемией вооруженного насилия» и попросил федеральные правоохранительные органы оказать помощь в расследовании.