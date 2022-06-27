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Военная операция на Украине ,  

Канада ввела санкции против физлиц и компаний оборонного сектора России

Канада анонсировала новые ограничения в отношении российского оборонного сектора, сообщение об этом размещено на сайте премьер-министра страны.

Так, под санкции попали шесть физлиц и 46 юридических лиц, связанных с российским оборонным сектором. В правительстве не уточнили названия подсанкционных организаций и фамилии людей.

Помимо этого, Оттава намерена ввести санкции против «спонсируемых государством дезинформационных и пропагандистских агентств и организаций, контролируемых высокопоставленными российскими правительственными чиновниками», говорится в релизе.

Под санкции также попали 13 членов правительства и сотрудников оборонного сектора Белоруссии, и две организации.

Материал дополняется.

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