Коммунисты предложили выходной в день памяти святых Петра и Февронии
Группа депутатов Госдумы от фракций КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» внесла на рассмотрение законопроект о том, чтобы назначить 8 июля нерабочим праздничным днем. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
«Законопроект направлен на отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом общего количества таких дней», — говорится в тексте документа.
Авторами законопроекта выступили депутаты фракции КПРФ Нина Останина, Мария Дробот, Алексей Корниенко и Ольга Алимова, а также депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова.
В пояснительной записке к документу указано, что 8 июля Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии Муромских, «которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака».
28 июня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля официальным Днем семьи, любви и верности. В 2008 году, который был объявлен Годом семьи, жители Мурома (Владимирская область) предложили праздновать день памяти святых Петра и Февронии по всей стране.
Идею поддержали в Госдуме и Совете Федерации, также ее одобрил Межрелигиозный совет России. Организацию празднования взял на себя Фонд социально-культурных инициатив Светланы Медведевой — жены заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в то время занимавшего пост главы государства.
Согласно жизнеописанию святых, Петр и Феврония жили в ХIII веке. За несколько лет до того, как стать князем, Петр заболел и обратился за помощью к Февронии, которая смогла его вылечить. После этого Петр решил жениться на девушке, но она была крестьянкой, поэтому бояре были против их брака. Тогда Петр и Феврония покинули Муром, но вскоре их призвали вернуться. В пожилом возрасте супруги приняли монашеский постриг и умерли в один день — 8 июля.
Ранее депутаты «Единой России» и КПРФ предлагали назвать 3 сентября, который сейчас отмечается как День победы во Второй мировой войне, указав на победу СССР над Японией. В случае принятия закона этот день будет называться «3 сентября — День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)». В пояснительной записке говорится, что такой шаг стал ответной мерой России на санкции со стороны Японии.