Путин подписал указ о Дне семьи, любви и верности

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Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности, документ размещен на портале правовой информации. Теперь праздник, который отмечался в стране с 2008 года, стал официальным.

Праздник отмечается в день, когда православные почитают память святых Петра и Февронии Муромских, считающихся покровителями семьи и брака. В 2008 году, который был объявлен Годом семьи, жители Мурома (Владимирская область) предложили праздновать день памяти этих святых по всей стране.

Идею поддержали в Государственной думе и Совете Федерации, также она получила одобрение Межрелигиозного совета России. Организацию празднования взял на себя Фонд социально-культурных инициатив Светланы Медведевой — жены заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в то время занимавшего пост главы государства.

За 14 лет праздник стал популярен в стране, каждый год 8 июля проводятся концерты и различные тематические мероприятия. Кроме того, в этот день вручают медали «За любовь и верность». Их получают супруги, прожившие в браке более 25 лет, воспитавшие своих детей достойными членами общества и подающие пример крепости семейных устоев. В прошлом году такие медали получили около 7 тыс. супружеских пар.