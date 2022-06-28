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Общество ,  
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Путин подписал указ о Дне семьи, любви и верности

Президент России Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности, документ размещен на портале правовой информации. Теперь праздник, который отмечался в стране с 2008 года, стал официальным.

Праздник отмечается в день, когда православные почитают память святых Петра и Февронии Муромских, считающихся покровителями семьи и брака. В 2008 году, который был объявлен Годом семьи, жители Мурома (Владимирская область) предложили праздновать день памяти этих святых по всей стране.

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Идею поддержали в Государственной думе и Совете Федерации, также она получила одобрение Межрелигиозного совета России. Организацию празднования взял на себя Фонд социально-культурных инициатив Светланы Медведевой — жены заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в то время занимавшего пост главы государства.

За 14 лет праздник стал популярен в стране, каждый год 8 июля проводятся концерты и различные тематические мероприятия. Кроме того, в этот день вручают медали «За любовь и верность». Их получают супруги, прожившие в браке более 25 лет, воспитавшие своих детей достойными членами общества и подающие пример крепости семейных устоев. В прошлом году такие медали получили около 7 тыс. супружеских пар.

Теги
праздники Владимир Путин

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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