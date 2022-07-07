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Пасечник назначил врио главы Северодонецка

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Глава Луганской народной республики (ЛНР) назначил временно исполняющим обязанности главы администрации Северодонецка Николая Моргунова, передает пресс-служба правительства ЛНР в Telegram.

До назначения на эту должность Моргунов был главой Брянки (город расположен к югу от Северодонецка).

Минобороны заявило о переходе Северодонецка под контроль ЛНР
Политика

В мае Северодонецк и Лисичанск были последними крупными городами в границах ЛНР, которые контролировал Киев. 24 июня глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ получили команду отступить из Северодонецка на более укрепленные позиции. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал отступление «тактической перегруппировкой». На следующий день российское Минобороны заявило, что город находится под полным контролем Вооруженных сил России, а затем он перешел к ЛНР.

В ЛНР тогда сообщали, что временно исполняющим обязанности мэра Северодонецка назначен Марк Воржал. «Я сам из этого города, я здесь не был восемь лет. Наконец, попал сюда, зашел домой. Работы очень много, мы справимся», — заявил врио мэра, отметив, что Северодонецк «разрушен очень и очень сильно».

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