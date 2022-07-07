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Рябков заявил об отсутствии планов по встрече Лаврова и Блинкена на G20

Энтони Блинкен и&nbsp;Сергей Лавров
Энтони Блинкен и Сергей Лавров (Фото: Jonathan Nackstrand / AP)

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях заседания глав МИД стран — участниц «Группы двадцати» (G20) не запланирована, сообщил заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков.

«Ничто не запланировано», — сказал Рябков (цитата по ТАСС).

Заседание глав МИД G20 состоится 7–8 июля в Индонезии. О том, что Лавров будет участвовать во встрече, сообщал ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

24 июня Блинкен говорил, что допускает встречу с главой российского МИДа на заседании G20. Позже в Госдепартаменте заявили, что ждут от России «повод для двусторонней встречи».

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Сергей Лавров

17-я встреча глав государств — членов G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. Президент России Владимир Путин получил приглашение поучаствовать в мероприятии, при этом в Кремле допустили, что глава государства может поехать сам или делегировать кому-то эту задачу.

Последняя встреча Блинкена и Лаврова состоялась 21 января в Женеве. Разговор был посвящен предложениям по гарантиям безопасности, которые Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО. После этого госсекретарь США и глава российского МИДа несколько раз созванивались.

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