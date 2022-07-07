Экс-советник главы Пентагона допустил исчезновение Украины с карты мира

Дуглас Макгрегор (Фото: Douglas Macgregor / YouTube)

Украина может исчезнуть с карты мира, если не будет прекращения огня и стороны не придут к соглашению, заявил в интервью телеканалу Sky News Australia полковник в отставке, бывший советник министра обороны при предыдущем президенте США Дональде Трампе Дуглас Макгрегор.

«Это уже фактически несостоявшееся государство, оно может быть полностью стерто с карты мира», — сказал он.

По мнению Макрегора, Австралия должна требовать прекращения огня, поскольку в США «никто этого делать не собирается».

«Я слышу от людей в Берлине, Париже и Лондоне <...> о растущей поддержке этой идеи — прекратить огонь и прийти к какому-либо соглашению. Потому что мы не можем себе позволить воевать до последнего украинца», — заявил экс-советник министра обороны США.

Россия 24 февраля начала на Украине военную спецоперацию. Стороны провели ряд очных переговоров, последняя встреча прошла в конце марта в Стамбуле. По ее итогам Киев направил Москве предложения по мирному урегулированию.

Однако в мае стороны сообщили, что переговоры приостановлены. Москва заявила, что заморозка обсуждения произошла по инициативе Киева. Переговоры прекратились после событий в Буче, которые российские власти считают провокацией. Президент Владимир Путин также подчеркивал, что Украина отошла от стамбульских договоренностей.

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В украинской делегации допустили, что могут вернуться к переговорам с позиции силы после планируемого в конце августа контрнаступления. Кремль это заявление раскритиковал, назвав его «красноречивой демонстрацией переговоров по-украински».