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Военная операция на Украине ,  
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МИД Бразилии сообщил о гибели двух граждан на Украине

Двое граждан Бразилии погибли на Украине 1 июля «вследствие конфликта» в стране, сообщило ТАСС бразильское министерство иностранных дел.

«Министерство иностранных дел через посольство Бразилии в Киеве получило подтверждение гибели 1 июля двух бразильских граждан на украинской территории вследствие конфликта в этой стране и поддерживает контакт с их родственниками для предоставления всей возможной помощи в рамках действующих международных договоров и местных правовых норм», — цитирует агентство сообщение ведомство.

Личность погибших в МИДе не раскрыли, однако ранее Daily Mail сообщал о гибели на Украине 39-летней бывшей модели, ставшей снайпером, Талиты ду Вале и 40-летнего Дугласа Буриго Они оба были из Бразилии и участвовали в боевых действия на стороне Украины. Издание со ссылкой на брата погибшей Тео Родриго Виейру пишет, что они погибли 30 июня в результате удара по Харькову, задохнувшись в горящем бункере. По словам Виейры, ду Валле отправилась в бункер, поскольку отделилась от своего подразделения, а Буриго пришел ей на помощь.

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Бывшая модель прибыла на Украину три недели назад и практически каждый день отсылала сообщения, рассказывая, что была не только снайпером, но и спасателем, рассказал ее брат. О ее гибели сообщили только на этой неделе. Ду Валле до этого участвовала в боевых действиях в Ираке против ИГ (признана экстремистской организацией, запрещена в России).

Через три дня после начала российской военной операции, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев, также объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины.

Российское Минобороны называет иностранных добровольцев наемниками, ведомство неоднократно сообщало об их уничтожении. По данным военного ведомства на 17 июня, на Украину прибыли 6956 наемников и специалистов по эксплуатации вооружения из 64 стран, причем на тот момент в стране оставалось 3221 человек. Часть оттока иностранцев Минобороны назвало погибшими, часть — покинувшими Украину.

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5 июля глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что за предшествующие десять дней на Украине погибли 170 наемников, участвующих в боях на украинской стороне, а 99 иностранных добровольцев уехали из страны.

Теги
Бразилия Военная операция на Украине погибшие
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