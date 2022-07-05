Шойгу заявил о гибели 170 наемников на Украине за 10 дней

Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ)

За последние десять дней в ходе военной операции на Украине погибли 170 иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Киева, еще 99 отказались от участия в боях и покинули страну, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

«В результате успешного наступления российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний. За последние десять дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины», — рассказал он.

Через три дня после начала российской военной операции, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев. Тогда же он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины.

Российское Минобороны называет иностранных добровольцев наемниками, ведомство неоднократно сообщало об их уничтожении. 17 июня военное ведомство сообщало, что на Украину прибыли 6956 наемников и специалистов по эксплуатации вооружения из 64 стран, причем на тот момент в стране оставалось 3221 человек. Часть оттока иностранцев Минобороны назвало погибшими, часть — покинувшими Украину.