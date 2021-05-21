Власти Крыма пригрозили США не признать их суверенитет над Аляской

Жителям Крыма безразлично то, что власти США не признают присоединение полуострова к России. С таким же эффектом крымские власти могут в ответ подвергнуть сомнению присоединение Аляски к США. Об этом сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, передает «РИА Новости».

«Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру», — указал он.

По мнению Фикса, позиция США по Крыму ничего не меняет для полуострова и России, поэтому крымчанам точка зрения американцев неинтересна.

Вице-спикер отметил, что в реальности в России никогда не примут документ о непризнании суверенитета США над Аляской, поскольку Москва «ответственно и уважительно относится ко внутренней политике других государств». Фикс добавил, что США стоит в этом плане взять с России пример.