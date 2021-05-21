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Политика ,  
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Власти Крыма пригрозили США не признать их суверенитет над Аляской

Жителям Крыма безразлично то, что власти США не признают присоединение полуострова к России. С таким же эффектом крымские власти могут в ответ подвергнуть сомнению присоединение Аляски к США. Об этом сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, передает «РИА Новости».

«Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру», — указал он.

В США поддержали законопроект о непризнании Крыма российским
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

По мнению Фикса, позиция США по Крыму ничего не меняет для полуострова и России, поэтому крымчанам точка зрения американцев неинтересна.

Вице-спикер отметил, что в реальности в России никогда не примут документ о непризнании суверенитета США над Аляской, поскольку Москва «ответственно и уважительно относится ко внутренней политике других государств». Фикс добавил, что США стоит в этом плане взять с России пример.

Ранее комитет по международным делам палаты представителей конгресса США единогласно поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать Крым российской территорией. Президент США Джо Байден также пообещал, что Вашингтон никогда не признает суверенитет России над Крымом и будет поддерживать Украину.

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Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о правах крымских татар
Политика
Владимир Зеленский

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина, США и страны Евросоюза не признают результаты голосования. Кремль считает вопрос принадлежности полуострова закрытым.

Российская империя продала территорию Аляски США в 1867 году. Американские власти приобрели 1,5 млн кв. км за $7,2 млн золотом. Договор о продаже составлен в окончательной форме и не предусматривает возврата уступленных территорий и имущества.

Аляска Крым суверенитет
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