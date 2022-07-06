Посольство проверит данные о россиянке среди погибших при стрельбе в США

Посольство России в Вашингтоне проверяет данные о возможном наличии российского гражданства у одной из погибших при стрельбе в городе Хайленд-Парк (пригород Чикаго, штат Иллинойс). Об этом сообщили «РИА Новости» в российской дипмиссии в США.

По данным властей, в результате стрельбы погибли семь человек, среди жертв числится женщина по имени Ирина Маккарти, а также ее супруг Кевин Маккарти.

«Посольство проверяет информацию о возможном наличии у погибшей в ходе массового расстрела участников парада в городе Хайленд-Парк, штат Иллинойс, Ирины Маккарти российского гражданства», — заявили в посольстве.

В посольстве отметили, что американские правоохранительные органы не уведомляли о пострадавших российских гражданах.

Стрельба в Хайленд-Парке произошла утром 4 июля во время парада в честь Дня независимости США. Стрелок находился на крыше одного из зданий. Подозреваемого в стрельбе задержали в городе Лейк-Форест (к северу от Чикаго). Им оказался 22-летнем Роберте Кримо III. Мужчине были предъявлены обвинения по семи пунктам убийств.