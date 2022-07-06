Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 60,16 (+2,98) Инвестиции, 05 июл, 15:55
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 58,51 (+3,43) Инвестиции, 05 июл, 15:55
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 07:37
«Тинькофф» стал провайдером для переводов за рубеж через систему ЦБ Финансы, 07:30
Посольство проверит данные о россиянке среди погибших при стрельбе в США Общество, 07:22
Глава РАН заявил о чувствующих несправедливость из-за зарплат ученых Общество, 07:15
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 07:14
Как санкции скажутся на российском футболе Спорт, 07:00
Президент РАН Сергеев — РБК: «Права ученых до неприличия нарушаются» Общество, 07:00
В Госдепе сообщили о намерении Блинкена донести до КНР позицию по Украине Политика, 06:47
ТАСС сообщил о применении в ходе военной операции комплексов «Ступор» Политика, 06:44
₽430 млрд в год и научный бэкграунд: как занять 28 место в списке Forbes РБК и Merlion, 06:42
Военнослужащим в Канаде разрешили красить волосы и иметь тату на лице Политика, 06:10
«Норникель» готов обсуждать слияние с UC Rusal. Что говорят аналитики Pro, 06:00
Пророссийские власти Запорожья пригласили к себе военнообязанных Украины Политика, 05:56
Минобороны Британии сообщило о прибытии на обучение военных из Украины Политика, 05:12
Общество ,  
0 

Посольство проверит данные о россиянке среди погибших при стрельбе в США

Посольство России в Вашингтоне проверяет данные о возможном наличии российского гражданства у одной из погибших при стрельбе в городе Хайленд-Парк (пригород Чикаго, штат Иллинойс). Об этом сообщили «РИА Новости» в российской дипмиссии в США.

По данным властей, в результате стрельбы погибли семь человек, среди жертв числится женщина по имени Ирина Маккарти, а также ее супруг Кевин Маккарти.

«Посольство проверяет информацию о возможном наличии у погибшей в ходе массового расстрела участников парада в городе Хайленд-Парк, штат Иллинойс, Ирины Маккарти российского гражданства», — заявили в посольстве.

Полиция арестовала подозреваемого в стрельбе в пригороде Чикаго
Общество
Фото:Nam Y. Huh / AP

В посольстве отметили, что американские правоохранительные органы не уведомляли о пострадавших российских гражданах.

Стрельба в Хайленд-Парке произошла утром 4 июля во время парада в честь Дня независимости США. Стрелок находился на крыше одного из зданий. Подозреваемого в стрельбе задержали в городе Лейк-Форест (к северу от Чикаго). Им оказался 22-летнем Роберте Кримо III. Мужчине были предъявлены обвинения по семи пунктам убийств.

Теги
Чикаго стрельба США посольство России
Материалы по теме
Подозреваемому в стрельбе на параде в Чикаго предъявили обвинение
Общество
Число погибших во время стрельбы в пригороде Чикаго возросло до шести
Общество
Байден пообещал не прекращать борьбу с насилием после стрельбы у Чикаго
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter