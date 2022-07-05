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Пушилин сообщил о переброске подразделений из ЛНР на Донецкое направление

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Подразделения ДНР, которые участвовали в боевых действиях на территории ЛНР, возвращаются на донецкое направление. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, передает «РИА Новости».

«Мы можем уже говорить, что и наш первый корпус, который принимал участие и помогал нашим братьям, перемещается уже на донецкое направление. Также и второй корпус, луганский», — сказал он.

По словам Пушилина, ситуация в ДНР остается сложной, «противник старается нанести как можно больше ущерба Донецку» и ведет обстрелы из западного оружия.

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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По версии Кремля, тогда частично признанные ДНР и ЛНР, которые Киев считает «временно оккупированными территориями», попросили Москву о помощи. После начала военных действий Украина ввела военное положение. Генеральная ассамблея ООН потребовала прекратить огонь и вывести войска.

4 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что союзные войска взяли ЛНР под полный контроль. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что украинские власти «ведут к тому, чтобы российские войска не останавливались у границ ДНР и ЛНР».

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