Минобороны сообщил о сбитом украинском Су-25 над Ясной поляной в ДНР
Российские военные в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Ясная Поляна в Донецкой области сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В ходе воздушного боя в районе Ясная Поляна Донецкой народной республики российским истребителем сбит Су-25 воздушных сил Украины», — заявил он.
По словам Конашенкова, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки также сбили восемь украинских беспилотников различного назначения. Это произошло над территориями ДНР, а также в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
2 июля Минобороны сообщило, что российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29 и 19 беспилотников. БПЛА были сбиты в Харьковской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.
С начала военной спецоперации российские военные уничтожили 230 украинских военных самолета, 134 вертолета и 1448 беспилотников, утверждают в Минобороне.
Украина после начала спецоперации объявила мобилизацию, ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией.