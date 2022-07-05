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МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве с 12:00 до конца дня 5 июля местами возможны грозы, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с, а в некоторых районах до 22 м/с, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

В связи с ухудшением погодных условий МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость движения, увеличить дистанцию между машинами и не парковать их под деревьями. Пешеходам ведомство советует обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями.

По прогнозу Гидрометцентра, в Москве 5 июля воздух прогреется до плюс 30-32 градусов, во второй половине дня возможны грозы и град, а также порывы ветра 6-11 м/с, местами до 17 м/с. В связи с этим в регионе до 18:00 действует «оранжевый» (предпоследний) уровень погодной опасности, а предупреждения о граде, грозе и ветре действуют с 15:00 до 21:00. Также в регионе до 13:00 6 июля объявлен четвертый класс пожарной безопасности.

Синоптики предупредили москвичей о температуре выше нормы в июле
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков ранее обещал москвичам жару до плюс 28–30 градусов 4 и 5 июля, далее в регионе температура немного понизится, но все-таки будет выше средних многолетних значений. По словам синоптика, в столичном регионе также возможны сильные дожди.

В Росгидрометцентре говорили, что в июле температура воздуха в столице будет на 1–1,5 градуса выше климатической нормы.

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