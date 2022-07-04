Как Москвичи спасаются от июльской жары. Фоторепортаж

Те, кто не смог поехать на оборудованные пляжи и зоны отдыха, собрались возле фонтанов в городе. Набережные также заполнены лежащими. В понедельник температура в столица достигала 30 градусов