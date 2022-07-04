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Как Москвичи спасаются от июльской жары. Фоторепортаж

Те, кто не смог поехать на оборудованные пляжи и зоны отдыха, собрались возле фонтанов в городе. Набережные также заполнены лежащими. В понедельник температура в столица достигала 30 градусов
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Парусная яхта и отдыхающие на пляже «Динамо» на Химкинском водохранилище
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Москвичи во время купания в фонтане в парке «Музеон»
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Московские фонтаны стали любимым местом развлечений для детворы
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Взрослые и животные тоже полюбили фонтаны
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Активный отдых на Химкинском водохранилище
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Пляжная зона на набережной Северного речного вокзала
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фонтаны на Манежной площади тоже стали местом отдыха и купания
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Отдыхающие на пляже у Путяевских прудов в Сокольниках
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
На Путяевском пруду в Сокольниках можно заниматься вейкбордингом
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Пляж «Покровский берег» на Химкинском водохранилище
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Отдыхающие катаются на сапборде в пруду на территории музея-заповедника Измайлово
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Набережные Москвы-реки заполнили жители, которые хотят отдохнуть поближе к воде
Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Зона отдыха «Тропарево» в Москве
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