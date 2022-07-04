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Как Москвичи спасаются от июльской жары. Фоторепортаж
Те, кто не смог поехать на оборудованные пляжи и зоны отдыха, собрались возле фонтанов в городе. Набережные также заполнены лежащими. В понедельник температура в столица достигала 30 градусов
Парусная яхта и отдыхающие на пляже «Динамо» на Химкинском водохранилище
Москвичи во время купания в фонтане в парке «Музеон»
Московские фонтаны стали любимым местом развлечений для детворы
Взрослые и животные тоже полюбили фонтаны
Активный отдых на Химкинском водохранилище
Пляжная зона на набережной Северного речного вокзала
Фонтаны на Манежной площади тоже стали местом отдыха и купания
Отдыхающие на пляже у Путяевских прудов в Сокольниках
На Путяевском пруду в Сокольниках можно заниматься вейкбордингом
Пляж «Покровский берег» на Химкинском водохранилище
Отдыхающие катаются на сапборде в пруду на территории музея-заповедника Измайлово
Набережные Москвы-реки заполнили жители, которые хотят отдохнуть поближе к воде
Зона отдыха «Тропарево» в Москве