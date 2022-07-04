Синоптик пообещал москвичам жару и дожди

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В понедельник и вторник в Москве ожидается плюс 28–30 градусов, далее температура немного понизится, но все-таки будет выше средних многолетних значений, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, в столичном регионе возможны сильные дожди.

«Начиная с вечера завтрашнего дня в центре европейской части России, включая Московскую область, пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможен град. Дожди пройдут не везде, интенсивность их может быть высокой. При прохождении таких дождевых зарядов возможно кратковременное усиление ветра. Нужно быть осторожным, особенно вблизи водоемов», — уточнил синоптик.

Ранее в Росгидрометцентре заявили, что в июле температура воздуха в столице будет на 1–1,5 градуса выше климатической нормы.