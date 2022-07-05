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Эксперты назвали плюсы и минусы запрета забирать детей из семьи без суда

Правовое регулирование защиты прав ребенка, в том числе с помощью предложенного в Совете Федерации законопроекта, который предлагать запретить забирать детей у родителей без суда, необходимо корректировать, так как с одной стороны, это может стать вмешательством в семью, но с другой стороны, может возникнуть угроза жизни и здоровью ребенка. Об этом заявила РБК член Совета по правам человека, руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора.

В данный момент Семейный кодекс России разрешает органам опеки и попечительства немедленно отобрать ребенка у родителей в случае угрозы жизни или здоровью ребенка. Однако в законопроекте предлагается запретить им это делать, чтобы исключить практику произвольного изъятия детей из семей в России. Кроме того, предлагается закрепить право ребенка жить и воспитываться в родной семье.

В то же время соавтор законопроекта, глава подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина сообщила, что у родителей будет право временно назначить ребенку опекуна в особых случаях. Например, если родитель ребенка нуждаются в стационарном лечении или их работа носит разъездной характер. Помимо того, если ребенка будут воспитывать родственники родителей, то им не нужно будет оформлять специальный документ.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Киркора заметила, что сейчас последствия отобрания почти всегда направлены на ограничение и лишение родительских прав, а Семейный Кодекс не предусматривает тот вариант, что ситуация, из-за которой ребенка могут забрать, может быть исправлена, завершена, либо угроза, возникшая не по вине родителей, прекратится.

«Таким образом, правовой механизм не предполагает осуществления действий для возврата детей законным представителям в случае не подтверждения наличия непосредственной угрозы их жизни и здоровью или действий, направленных на изменение ситуации в семье», — говорит правозащитница.

В то же время она указывает, что часто сотрудники правоохранительных органов первыми замечают угрозу жизни ребенка, но органы опеки не работают, например, ночью или в выходные и праздничные дни, а значит не могут забрать ребенка. «Но только включение в алгоритм отобрания по решению суда ситуацию не решит, а может и усложнить процесс возврата ребенка в семью», — считает Киркора.

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Что касается право родственников воспитывать ребенка, то тут, по мнению правозащитницы, это право «не должно стать бременем для этих родственников и угрозой для малыша быть нелюбимым».

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