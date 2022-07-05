Эксперты назвали плюсы и минусы запрета забирать детей из семьи без суда
Правовое регулирование защиты прав ребенка, в том числе с помощью предложенного в Совете Федерации законопроекта, который предлагать запретить забирать детей у родителей без суда, необходимо корректировать, так как с одной стороны, это может стать вмешательством в семью, но с другой стороны, может возникнуть угроза жизни и здоровью ребенка. Об этом заявила РБК член Совета по правам человека, руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора.
В данный момент Семейный кодекс России разрешает органам опеки и попечительства немедленно отобрать ребенка у родителей в случае угрозы жизни или здоровью ребенка. Однако в законопроекте предлагается запретить им это делать, чтобы исключить практику произвольного изъятия детей из семей в России. Кроме того, предлагается закрепить право ребенка жить и воспитываться в родной семье.
В то же время соавтор законопроекта, глава подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина сообщила, что у родителей будет право временно назначить ребенку опекуна в особых случаях. Например, если родитель ребенка нуждаются в стационарном лечении или их работа носит разъездной характер. Помимо того, если ребенка будут воспитывать родственники родителей, то им не нужно будет оформлять специальный документ.
Киркора заметила, что сейчас последствия отобрания почти всегда направлены на ограничение и лишение родительских прав, а Семейный Кодекс не предусматривает тот вариант, что ситуация, из-за которой ребенка могут забрать, может быть исправлена, завершена, либо угроза, возникшая не по вине родителей, прекратится.
«Таким образом, правовой механизм не предполагает осуществления действий для возврата детей законным представителям в случае не подтверждения наличия непосредственной угрозы их жизни и здоровью или действий, направленных на изменение ситуации в семье», — говорит правозащитница.
В то же время она указывает, что часто сотрудники правоохранительных органов первыми замечают угрозу жизни ребенка, но органы опеки не работают, например, ночью или в выходные и праздничные дни, а значит не могут забрать ребенка. «Но только включение в алгоритм отобрания по решению суда ситуацию не решит, а может и усложнить процесс возврата ребенка в семью», — считает Киркора.
Что касается право родственников воспитывать ребенка, то тут, по мнению правозащитницы, это право «не должно стать бременем для этих родственников и угрозой для малыша быть нелюбимым».
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