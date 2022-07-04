В Совфеде предложили запретить забирать детей из семьи без суда

Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает меры, которые, как считают авторы, позволят обеспечить защиту ребенка, но не разрешат забирать его из семьи без решения суда. Документ могут рассмотреть осенью

Фото: Павел Головкин / ТАСС

Законопроект о мерах защиты детей, которые помогли бы избежать их изъятия из семей, будет рассмотрен во время осенней сессии. Об этом сообщил в Telegram член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Предлагается комплекс мер защиты детей, соразмерных тем угрозам, которые должны быть устранены, при сохранении права ребенка на родную семью. Отобрание ребенка должно рассматриваться как исключительная мера защиты ребенка и применяться только на основании решения суда», — отметил сенатор.

Сейчас ст. 77 Семейного кодекса России наделяет орган опеки и попечительства правом немедленно отобрать ребенка у родителей или у попечителей в случае угрозы жизни или здоровью ребенка.

Также, по словам Клишаса, в законодательство в качестве принципа семейно-правового регулирования будет заложена «презумпция добросовестности осуществления родителями родительских прав», а также закреплено право ребенка жить и воспитываться в родной семье.

«Законопроект подготовлен при активном участии представителей родительской общественности. Надеемся на конструктивный диалог со всеми парламентскими фракциями по данному законопроекту в ходе осенней сессии парламента», — написал Клишас.

Соавтор законопроекта, глава подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина заявила, что документ уже внесен в Госдуму и с его помощью законодатели хотели бы исключить практику произвольного изъятия детей из семей в России.

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Сенатор сообщила ТАСС, что в предлагаемый комплекс входят меры, которыми родители могут воспользоваться самостоятельно в тех случаях, когда им известно, что ребенок может остаться без их защиты или попечения. Например, если родители или единственный родитель ребенка нуждаются в стационарном лечении, их работа носит разъездной характер или осуществляется вахтовым методом и подобные случаи.

В таких случаях родители смогут подать в орган опеки и попечительства заявление о назначении ребенку опекуна или попечителя без прекращения действия родительских прав.

«Кроме того, предусматривается порядок не только подачи заявления, но и принятия решения органом опеки и попечительства, а также учет мнения ребенка, достигшего десяти лет, и порядок разрешения споров по поводу опекуна», — цитирует агентство текст пояснительной записки к документу.

При этом родственников родители смогут привлекать для воспитания детей без специального документального оформления их полномочий. «Нельзя будет отобрать ребенка у бабушки, дедушки, у которых нет доверенности от родителей», — говорится в пояснительной записке.

Власти регулярно принимают меры по поддержке семей с детьми. В частности, с 1 апреля в стране ввели новую выплату для семей с невысокими доходами, в которых есть дети от восьми до 16 лет включительно. В России уже действуют ежемесячные выплаты для беременных и семей с невысокими доходами с детьми в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают одинокие родители, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.

В 2021 году все семьи получили единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от шести до 18 лет. На это было выделено более 200 млрд руб., то есть количество детей в этом возрасте оценивалось более чем в 20 млн.