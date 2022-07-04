В Совфеде предложили запретить забирать детей из семьи без суда

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 57,18 (+0,83) Инвестиции, 15:51
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 55,09 (+1,32) Инвестиции, 15:51
Не выкупленные чиновниками драгоценные подарки передадут в Гохран Политика, 17:28
Пришедший в Россию к ФИФА-2018 оператор tax free заявил о возможном уходе Бизнес, 17:27
Белгородские власти заявили, что нет данных о новых погибших от удара Политика, 17:25
Как снизить загруженность московских улиц раз и навсегда 17:23
Киев сообщил об установлении украинского флага на острове Змеиный Политика, 17:21
ФСБ предостерегла россиянина, пожертвовавшего деньги в фонд помощи ВСУ Политика, 17:16
В Совфеде предложили запретить забирать детей из семьи без суда Политика, 17:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:09
Арестович назвал «успешной операцией» оборону Лисичанска и Северодонецка Политика, 17:04
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 17:00
«СЭ» узнал о возвращении Мозеса в расположение «Спартака» Спорт, 16:50
Уроженка России вышла в четвертьфинал Уимблдона Спорт, 16:41
Синоптик пообещал москвичам жару и дожди Общество, 16:38
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 16:37
Политика ,  
0 

В Совфеде предложили запретить забирать детей из семьи без суда

Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает меры, которые, как считают авторы, позволят обеспечить защиту ребенка, но не разрешат забирать его из семьи без решения суда. Документ могут рассмотреть осенью
Фото: Павел Головкин / ТАСС
Фото: Павел Головкин / ТАСС

Законопроект о мерах защиты детей, которые помогли бы избежать их изъятия из семей, будет рассмотрен во время осенней сессии. Об этом сообщил в Telegram член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Предлагается комплекс мер защиты детей, соразмерных тем угрозам, которые должны быть устранены, при сохранении права ребенка на родную семью. Отобрание ребенка должно рассматриваться как исключительная мера защиты ребенка и применяться только на основании решения суда», — отметил сенатор.

Сейчас ст. 77 Семейного кодекса России наделяет орган опеки и попечительства правом немедленно отобрать ребенка у родителей или у попечителей в случае угрозы жизни или здоровью ребенка.

Министр пообещал не выгонять детей на мороз ради поднятия флага в школах
Общество
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Также, по словам Клишаса, в законодательство в качестве принципа семейно-правового регулирования будет заложена «презумпция добросовестности осуществления родителями родительских прав», а также закреплено право ребенка жить и воспитываться в родной семье.

«Законопроект подготовлен при активном участии представителей родительской общественности. Надеемся на конструктивный диалог со всеми парламентскими фракциями по данному законопроекту в ходе осенней сессии парламента», — написал Клишас.

Соавтор законопроекта, глава подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина заявила, что документ уже внесен в Госдуму и с его помощью законодатели хотели бы исключить практику произвольного изъятия детей из семей в России.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции
Pro
Фото: Iloyd Alozie / Unsplash Мерси, Баку: налоги, которые придется платить при переезде в Азербайджан
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Рынка работодателя» не будет: почему зарплате айтишников ничто не грозит
Статьи
Pro
Фото: Jason Oxenham / Getty Images Метеозависимость: миф или реальность
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Hagen Hopkins / Getty Images «Время Ч»: триггеры для отъезда бизнесменов из страны
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи

Сенатор сообщила ТАСС, что в предлагаемый комплекс входят меры, которыми родители могут воспользоваться самостоятельно в тех случаях, когда им известно, что ребенок может остаться без их защиты или попечения. Например, если родители или единственный родитель ребенка нуждаются в стационарном лечении, их работа носит разъездной характер или осуществляется вахтовым методом и подобные случаи.

В таких случаях родители смогут подать в орган опеки и попечительства заявление о назначении ребенку опекуна или попечителя без прекращения действия родительских прав.

«Кроме того, предусматривается порядок не только подачи заявления, но и принятия решения органом опеки и попечительства, а также учет мнения ребенка, достигшего десяти лет, и порядок разрешения споров по поводу опекуна», — цитирует агентство текст пояснительной записки к документу.

При этом родственников родители смогут привлекать для воспитания детей без специального документального оформления их полномочий. «Нельзя будет отобрать ребенка у бабушки, дедушки, у которых нет доверенности от родителей», — говорится в пояснительной записке.

ООН сообщила о рекордном числе детей-беженцев после Второй мировой войны
Общество
Фото:Andrew Harnik / AP

Власти регулярно принимают меры по поддержке семей с детьми. В частности, с 1 апреля в стране ввели новую выплату для семей с невысокими доходами, в которых есть дети от восьми до 16 лет включительно. В России уже действуют ежемесячные выплаты для беременных и семей с невысокими доходами с детьми в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают одинокие родители, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.

В 2021 году все семьи получили единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от шести до 18 лет. На это было выделено более 200 млрд руб., то есть количество детей в этом возрасте оценивалось более чем в 20 млн.

Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Совет Федерации сенаторы законопроект Дети защита Андрей Клишас Елена Мизулина
Материалы по теме
Путин подписал указ о Дне семьи, любви и верности
Общество
Сенатор предложил отменить пошлину за паспорта детям из многодетных семей
Общество
Минобороны заявило об эвакуации почти 310 тыс. детей с Украины в Россию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter