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Общество ,  
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Сенатор предложил отменить пошлину за паспорта детям из многодетных семей

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Дети из многодетных семей могут быть освобождены от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России. Такую инициативу на рассмотрение правительства внесет глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

«Проект направлен на снижение финансовой нагрузки и на дополнительную материальную поддержку многодетных семей», — следует из пояснительной записки к законопроекту.

Помимо многодетности семьи законопроект учитывает тот факт, что 14-летние дети обычно не имеют собственного источника дохода, отметил Кутепов.

Сейчас госпошлина за выдачу паспорта гражданина России по достижении 14 лет составляет 300 руб. От нее освобождены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В Госдуме предложили освободить многодетные семьи от оплаты ЖКХ
Общество
Фото:Максим Коротченко / ТАСС

В середине марта депутаты Госдумы предложили освободить многодетные семьи от оплаты ЖКХ путем выплат субсидий в размере полной стоимости коммунальных услуг.

По данным на ноябрь 2021 года, в России проживают более 2 млн многодетных семей с 6,6 млн детей, сообщил замглавы Министерства труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

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