Мишустин сообщил о начале новых выплат семьям с детьми

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Выплата нового ежемесячного пособия семьям с невысокими доходами на детей в возрасте от восьми до 17 лет начинается 11 мая, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, уже поступило более 2,5 млн заявок на 3,5 млн детей.

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Размер помощи в среднем составит от 6 тыс. до 12 тыс. руб. в месяц на каждого ребенка. Сумма рассчитывается для каждой семьи индивидуально и может быть равна 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Родители, которые подали заявление на выплаты через «Госуслуги», МФЦ или Пенсионный фонд, смогут получить средства «Почтой России» или на карту. В этом месяце деньги поступят сразу и за май, и за апрель.

Президент Владимир Путин объявил о введении новых выплат 8 марта. Прежде малоимущие семьи получали ежемесячное пособие на детей в возрасте от трех до семи лет. В середине 2021 года специальные пособия стали получать одинокие малоимущие родители примерно 1,1 млн детей 8–17 лет, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова.

По данным Росстата, в 2019 году в малоимущих домохозяйствах проживали около 24% от всех детей. Соответственно, если исходить из размера нового пособия в 50% прожиточного минимума ребенка, то в среднем на эти цели может понадобиться до 350 млрд руб. в год.