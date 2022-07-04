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Военная операция на Украине ,  

Глава ЛНР заявил о назначении мэра Северодонецка

Леонид Пасечник
Леонид Пасечник (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава Северодонецка уже назначен, власти Луганской народной республики занимаются поиском кандидатуры на пост главы Лисичанска. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».

«Буквально в субботу мной был уже подписан указ о создании администрации Северодонецка, был назначен глава Северодонецка. <...> К сожалению, пока кандидатуры [на должность главы Лисичанска] нет», — сказал Пасечник (цитата по ТАСС).

24 июня в ЛНР сообщали, что временно исполняющим обязанности мэра Северодонецка назначен Марк Воржал. «Я сам из этого города, я здесь не был восемь лет. Наконец, попал сюда, зашел домой. Работы очень много, мы справимся», — заявил врио мэра, отметив, что Северодонецк «разрушен очень и очень сильно».

В ВСУ объяснили отступление из Лисичанска риском «фатальных последствий»
Политика
Фото:Rick Mave / Keystone Press Agency / Global Look Press

Лисичанск и Северодонецк были последними неподконтрольными ЛНР крупными городами в границах Луганской области Украины. 25 июня российское Минобороны заявило, что Северодонецк находится под полным контролем Вооруженных сил России, а затем перешел к ЛНР. С 2014 года Северодонецк был административным центром Луганской области Украины вместо Луганска.

Лисичанск — город-спутник Северодонецка. О полном окружении Лисичанска Минобороны России сообщило 3 июля. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ отступили из Лисичанска для того, чтобы сберечь жизни военных. Он также заверил, что Украина «ничего не отдает».

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