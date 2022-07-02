Лукашенко назвал «симптомы» борьбы Запада за доминирование в Средней Азии

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 22:58
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 22:33
Президент Узбекистана ввел режим ЧП в Каракалпакстане Политика, 22:17
В Псковской области загорелся музей Римского-Корсакова Общество, 22:15
«Челси» проведет расследование после сообщений о самоубийстве сотрудника Спорт, 21:46
В Сербии сочли, что Запад попросит «пехоту для конфликтов с Россией» Политика, 21:45
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 21:44
Лукашенко назвал «симптомы» борьбы Запада за доминирование в Средней Азии Политика, 21:42
«Взрослые чудаки в коротких штанишках». Памяти Леонида Шварцмана Общество, 21:42 
Байден направил отчет конгрессу по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 21:40
Тренер рассказал о новой программе Камилы Валиевой Спорт, 21:13
ЕСПЧ отказал Франции в экстрадиции россиянина Винника в Грецию Общество, 21:02
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 20:55
Пророссийские власти Запорожья сообщили об обстреле поезда у Мелитополя Политика, 20:53
Политика ,  
0 

Лукашенко назвал «симптомы» борьбы Запада за доминирование в Средней Азии

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru / Global Look Press)

В ближайшее время в Центральной Азии может произойти «схватка» за доминирование между двумя сторонами — между США с Евросоюзом и Китаем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости республики. Его слова приводятся на сайте главы государства.

По его словам, западные страны сейчас борются за доминирование не только на европейском пространстве, но и в Средней Азии. Он привел пример с протестами в Казахстане и напомнил, как прогнозировал то же самое в Узбекистане.

«А что произошло вчера? Каракалпакская Республика, около половины Узбекистана, якобы там что-то в Конституции не так отразили (у них конституционный референдум будет), и она поднялась. Нет! Узбекистан начали качать. И сегодня уже начинают заявлять, что там иностранцы приложили свою руку», — сказал Лукашенко.

По мнению белорусского президента, Центральная Азия оказалась «между двух огней»: с одной стороны — Европа и США, а с другой стороны — Китай, который «сильно помогает» региону.

«Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время. Симптомы этого уже появились», — добавил глава государства.

В Узбекистане начались протесты из-за конституционной реформы
Политика

Протесты в Казахстане начались 2 января. Их причиной стал рост цен на газ. Вскоре требования протестующих стали политическими. Среди прочего они требовали отставки бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с должности главы Совета безопасности. В июне в Казахстане состоялся референдум по поправкам в Конституцию, их поддержали 77,18% граждан. Из Конституции убрали упоминание бывшего президента, лишили Назарбаева привилегий и статуса елбасы (главы нации), а также в новой редакции отменили смертную казнь.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции
Статьи
Pro
Фото: Ketut Subiyanto / Pexels Максимум 730 тыс. руб.: сколько платят тестировщикам и DevOps-инженерам
Статьи
Pro
Фото: Steve Powell / Getty Images В омут с головой: почему быстрые перемены легче пережить, чем постепенные
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Как богатство и успех влияют на мозг — Fast Company
Исследования

1 июля протесты также начались в Узбекистане, а именно в автономной республике Каракалпакстан. Причиной протестов стал проект поправок в Конституцию, в котором исключались положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума. На следующий день президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибыв в Нукус, столицу автономии, пообещал не менять некоторые статьи Конституции, касающиеся Каракалпакстана.

Теги
Александр Лукашенко Белоруссия Средняя Азия Казахстан Узбекистан
Материалы по теме
Президент Узбекистана предложил референдум по поправкам в Конституцию
Политика
Власти Узбекистана заявили о попытке захвата органов власти протестующими
Политика
Племянник Назарбаева дал показания по делу о протестах в Казахстане
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter