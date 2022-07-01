Моргенштерн опубликовал в соцсети фото билетов в Москву и видео из России

Моргенштерн (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) опубликовал в сториз Instagram (компания Meta, владелец Facebook и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена) фото билета из Праги в Москву и загранпаспорта, а также несколько видео.

Одно из фото сделано на заправке, на нем виден рекламный щит с надписями по-русски.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что в ноябре прошлого года рэпер уехал из России в Белоруссию, а затем — в ОАЭ. Страну он покинул после обвинений главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, что пропагандирует торговлю наркотиками в интернете.

В начале февраля, комментируя сообщение портала news.ru об окончательной эмиграции и продаже всего имущества в России, рэпер заявил, что «Россия от меня так легко не отделается».

В России Моргенштерн был дважды оштрафован по обвинению в пропаганде наркотиков в своих клипах. Одной из примет пропаганды экспертиза сочла татуировку на груди музыканта, где был изображен лист растения, похожего на коноплю. В начале мая он попал в список физлиц-иноагентов в связи с «политической деятельностью». Защита рэпера оспорила решение Минюста. Моргенштерн не ведет политическую деятельность, а занимается искусством, заявил его адвокат Сергей Жорин.