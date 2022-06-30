Рогозин сообщил о начале отбора белорусских космонавтов для полета на МКС

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 53,86 (-2,03) Инвестиции, 29 июн, 16:19
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 51,16 (-1,81) Инвестиции, 29 июн, 16:19
В Совбезе назвали заморозку активов России «величайшей кражей в истории» Политика, 05:33
«Яндекс.Еда» создаст сервис премиальной доставки из ресторанов Общество, 05:21
Почти половина предпринимателей отметили рост выручки весной 2022 года Бизнес, 05:00
«Коммерсантъ» узнал о сокращении работающих кинозалов в России на треть Общество, 04:55
Восьмерых пострадавших госпитализировали после аварии с Ми-8 в Якутии Общество, 04:36
Рогозин сообщил о начале отбора белорусских космонавтов для полета на МКС Технологии и медиа, 04:12
«Ведомости» узнали о прекращении поставок смартфонов Honor в Россию Бизнес, 03:57
Посол Украины в Германии Мельник назвал Бандеру «борцом за свободу» Политика, 03:38
Минюст США захотел обратить изъятые российские активы в пользу Украины Политика, 03:32
Росбанк рекомендовал не проводить операции в британских фунтах Финансы, 03:14
Миллиардер Брэнсон обещал помочь Украине построить самолет «Мрия» Политика, 02:58
В ООН напомнили о свободе прессы после угроз Зеленского журналистам Политика, 02:56
Президент Индонезии предложил Зеленскому передать личное послание Путину Политика, 02:31
В ООН указали на право Совбеза после призыва Зеленского исключить Россию Политика, 02:17

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Технологии и медиа ,  
0 

Рогозин сообщил о начале отбора белорусских космонавтов для полета на МКС

Отбор среди белорусских космонавтов на полет на Международную космическую станцию (МКС) уже стартовал, он завершится не раньше начала осени, заявил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Отбор начинается, займет месяца два, не меньше <…> минимум до конца лета», — сказал глава госкорпорации.

Он уточнил, что претенденты прибывают в Россию для прохождения отбора не все вместе, а по графику работы медицинской комиссии.

21 июня «Роскосмосе» сообщили, что Национальная академия наук Белоруссии направила список из 29 кандидатов для полета на МКС. Полет планируется осенью 2023 года на российском космическом корабле «Союз МС».

Путин попросил «Роскосмос» подготовить полет белорусского космонавта
Политика
Фото:РИА Новости

О том, что Россия готова отправить в космос белорусского космонавта и включить его в экипаж МКС, президент Владимир Путин заявил 4 ноября. По словам президента, с соответствующей инициативой выступил Минск. 12 апреля Путин дал поручение «Роскосмосу» организовать полет в космос на российском корабле представителей Белоруссии.

Читайте на РБК Pro
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Опыт ЮАР: как страна выходит из самого глубокого экономического кризиса
Лекция
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи
Pro
Почему популярные маркетинговые инструменты не работают
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права
Инструкции
Pro
Что поможет обрести надежду в самой тяжелой ситуации: 6 правил
Инструкции

Белоруссия и Россия сотрудничают в космической отрасли с 1998 года, а первую программу «Космос-БР» начали реализовывать в 1999-м. Партнеры разрабатывали программу «Космос-СГ» по созданию аппаратов для для дистанционного зондирования Земли. В ее рамках также был создан центр приема информации с орбиты.

Другая программа, «Космос-НТ», создавалась для продолжения работы по этим направлениям. Проект «Нанотехнологии», который реализуют стороны, предназначен для разработки материалов и аппаратуры, которые будут использовать при оборудовании космических аппаратов и других нужд.

Россия и Белоруссия запустили два космических аппарата дистанционного зондирования земли — БКА (белорусский космический аппарат) и «Канопус-В». Всего же реализовано более 60 совместных проектов.

Теги
Дмитрий Рогозин Роскосмос космонавт Белоруссия

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Рогозин исключил полеты российских космонавтов на кораблях США
Технологии и медиа
Путин попросил «Роскосмос» подготовить полет белорусского космонавта
Политика
Российские космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter