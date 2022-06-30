Рогозин сообщил о начале отбора белорусских космонавтов для полета на МКС

Отбор среди белорусских космонавтов на полет на Международную космическую станцию (МКС) уже стартовал, он завершится не раньше начала осени, заявил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Отбор начинается, займет месяца два, не меньше <…> минимум до конца лета», — сказал глава госкорпорации.

Он уточнил, что претенденты прибывают в Россию для прохождения отбора не все вместе, а по графику работы медицинской комиссии.

21 июня «Роскосмосе» сообщили, что Национальная академия наук Белоруссии направила список из 29 кандидатов для полета на МКС. Полет планируется осенью 2023 года на российском космическом корабле «Союз МС».

О том, что Россия готова отправить в космос белорусского космонавта и включить его в экипаж МКС, президент Владимир Путин заявил 4 ноября. По словам президента, с соответствующей инициативой выступил Минск. 12 апреля Путин дал поручение «Роскосмосу» организовать полет в космос на российском корабле представителей Белоруссии.

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Белоруссия и Россия сотрудничают в космической отрасли с 1998 года, а первую программу «Космос-БР» начали реализовывать в 1999-м. Партнеры разрабатывали программу «Космос-СГ» по созданию аппаратов для для дистанционного зондирования Земли. В ее рамках также был создан центр приема информации с орбиты.



Другая программа, «Космос-НТ», создавалась для продолжения работы по этим направлениям. Проект «Нанотехнологии», который реализуют стороны, предназначен для разработки материалов и аппаратуры, которые будут использовать при оборудовании космических аппаратов и других нужд.



Россия и Белоруссия запустили два космических аппарата дистанционного зондирования земли — БКА (белорусский космический аппарат) и «Канопус-В». Всего же реализовано более 60 совместных проектов.