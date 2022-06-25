«Роскосмос» назвал дату запуска Crew Dragon с космонавткой из России

Анна Кикина (Фото: Роскосмос)

Российская космонавтка Анна Кикина может войти в состав экипажа корабля Crew Dragon, который отправится на Международную космическую станцию, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew 5, в состав которого может быть включена космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина, планируется на 1 сентября 2022 года», — сказано в сообщении.

25 июня она поедет в США, чтобы пройти недельный этап подготовки к полету. Компания SpaceX проведет тренировки со скафандром, а также лекционные занятия по последним изменениям в работе некоторых систем корабля Crew Dragon.

С 2011 года экипажи на МКС отправляли только на российских «Союзах», так как американская программа Space Shuttle закрылась. Однако в мае 2020 года компания SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск, доставив двух астронавтов на станцию.

В 2021 году «Роскосмос» и NASA начали вести переговоры о перекрестных полетах на МКС. Корпорации планировали включить российского космонавта в экипаж миссии Dragon Crew-5 и американского в состав «Союза» на безвозмездной основе для полетов осенью 2022 года.

Анна Кикина начала проходить подготовку к полету на корабле Crew Dragon в декабре прошлого года. «Роскосмос» сообщал, что она может войти в состав основного экипажа и полететь на МКС в августе, если корпорация и NASA подпишут соглашение о перекрестных полетах. В таком случае ее место в экипаже корабля «Союз МС-22» должен занять астронавт NASA Франциско Рубио.



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Из-за военной операции России на Украине Европейское космическое агентство и некоторые компании прекратили сотрудничество с «Роскосмосом» по ряду проектов. Однако глава NASA Билл Нельсон заявил , что отношения между американскими астронавтами и их коллегами из других стран, в том числе из России, остаются рабочими.

1 июня руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что официальной информации о том, произойдут ли перекрестные полеты, нет, писала Arstechinca. Он объяснял, что «Роскосмос» должен получить согласование в МИДе, а затем у премьер-министра, затем направить документы на подписание в Госдепартамент США.

Российское правительство одобрило переговоры по подписанию соглашения между «Роскосмосом» и NASA по перекрестным полетам на МКС 10 июня.



